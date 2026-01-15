    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    GoodData gewinnt im vierten Quartal mit Produktinnovationen und Geschäftswachstum an Fahrt

    SAN FRANCISCO, KALIFORNIEN / ACCESS Newswire / 15. Januar 2026 / GoodData, eine führende AI-native Decision-Intelligence-Plattform, gab heute starke Ergebnisse für das vierte Quartal bekannt, die auf einer rekordhohen Geschwindigkeit der Produktentwicklung, der Einführung seines Intelligence Layer für vertrauenswürdige KI und der fortgesetzten Expansion im Finanzdienstleistungssektor beruhen.

     

    Das Quartal unterstreicht das Engagement von GoodData für die Bereitstellung einer integrativen, kontrollierten KI in großem Maßstab, gekennzeichnet durch bedeutende Meilensteine in Bezug auf die Zugänglichkeit und die anhaltende Akzeptanz bei globalen Unternehmen.

     

    Geschäftliche Highlights

     

    Die Dynamik von GoodData beschleunigte sich im vierten Quartal, angetrieben durch einen Anstieg der Entwicklungsaktivitäten und die Vertiefung strategischer Partnerschaften. Das Unternehmen verzeichnete im vierten Quartal 2025 einen Anstieg der Produktveröffentlichungen um 50 % gegenüber dem vierten Quartal 2024, wobei sich die KI-fokussierten Entwicklungsaktivitäten in agentischen Workflows in der zweiten Jahreshälfte verdreifachten.

     

    „Unsere Performance im vierten Quartal zeigt, dass Geschwindigkeit und Vertrauen sich nicht gegenseitig ausschließen“, sagte Roman Stanek, CEO und Gründer von GoodData. „Mit der Einführung des Intelligence Layer und unserem Fokus auf Zugänglichkeit und Governance geben wir Unternehmen die notwendigen Leitplanken an die Hand, um agentenbasierte KI zu nutzen. Ein Anstieg der KI-Entwicklungsaktivitäten um 296 % zeigt, mit welcher Geschwindigkeit wir unseren Kunden dabei helfen, Daten in intelligente Maßnahmen umzusetzen.“

     

    Strategische Unternehmensimplementierungen sorgten für ein starkes Wachstum. Im Rahmen einer großen globalen Einführung für einen strategischen Zahlungspartner hat GoodData mehr als 2.000 Kundenorganisationen und 13.600 Nutzer gewonnen. Die Implementierung erzielte eine um 40 % höhere Aktivierungsrate und führte zu einem 27-fachen Nutzerwachstum in der MEA-Region, wodurch die Grundlage für eine weitere Expansion im Jahr 2026 geschaffen wurde.

     

    Produktinnovation

     

    Das vierte Quartal war geprägt von der Einführung des Intelligence Layer von GoodData, die darauf ausgelegt ist, kontrollierte, vertrauenswürdige KI-Analysen über Unternehmensdatenumgebungen hinweg zu vereinheitlichen und Unternehmen die Möglichkeit zu geben, KI mit Vertrauen und Konsistenz zu nutzen.

