DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft VALEO auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Valeo vor den am 26. Februar anstehenden Quartalszahlen von 12 auf 13 Euro angehoben. Die Einstufung für die Aktie wurde aber auf "Hold" belassen. Das vierte Jahresviertel dürfte den Erwartungen des Zulieferers für die Autoindustrie entsprochen haben. Entsprechend sollten die Umsätze denen des Vorquartals entsprechen und die Margen im zweiten Halbjahr 2025 über denen des ersten liegen, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./ck/ag
Die Valeo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,62 % und einem Kurs von 12,06EUR auf Tradegate (15. Januar 2026, 11:43 Uhr) gehandelt.
