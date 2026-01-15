BERNSTEIN RESEARCH stuft JCDecaux auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für JCDecaux mit einem Kursziel von 19,30 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Analysten Christophe Cherblanc und Annick Maas gaben am Mittwochnachmittag einen Ausblick auf das Jahr 2026 in der Medien- und Internetbranche. Dabei fokussierten sie sich stark auf Risiken durch KI, aber auch damit einhergehende Chancen in puncto Produktivität./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 16:46 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 06:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die JC Decaux Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,48 % und einem Kurs von 16,64EUR auf Tradegate (15. Januar 2026, 09:52 Uhr) gehandelt.



