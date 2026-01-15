BERNSTEIN RESEARCH stuft ProSiebenSat.1 auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 mit einem Kursziel von 8,15 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Analysten Christophe Cherblanc und Annick Maas gaben am Mittwochnachmittag einen Ausblick auf das Jahr 2026 in der Medien- und Internetbranche. Dabei fokussierten sie sich stark auf Risiken durch KI, aber auch damit einhergehende Chancen in puncto Produktivität. ProSiebenSat.1 habe neben dem schwachen Konjunkturumfeld in Deutschland mit hauseigenen Themen zu kämpfen. MediaForEurope besitze nun die Mehrheit und könnte die übrigen Anleger herausdrängen. Ein anderer Bieter für die übrigen Anteile sei wenig wahrscheinlich./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 16:46 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 06:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,78 % und einem Kurs von 4,812EUR auf Tradegate (15. Januar 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.



