BERNSTEIN RESEARCH stuft RWE AG(NEU) auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Outperform" belassen. Für den Energiekonzern sei die Auktion britischer Offshore-Windkraftprojekte ein voller Erfolg gewesen, schrieb Deepa Venkateswaran am Mittwochabend. Die Ergebnisse bestätigten eine Wiederbelebung der Offshore-Windenergie in Großbritannien und Europa, insbesondere für RWE./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 20:31 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 20:31 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,39 % und einem Kurs von 50,22EUR auf Tradegate (15. Januar 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Deepa Venkateswaran

Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



