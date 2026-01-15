BERNSTEIN RESEARCH stuft RWE AG(NEU) auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Outperform" belassen. Für den Energiekonzern sei die Auktion britischer Offshore-Windkraftprojekte ein voller Erfolg gewesen, schrieb Deepa Venkateswaran am Mittwochabend. Die Ergebnisse bestätigten eine Wiederbelebung der Offshore-Windenergie in Großbritannien und Europa, insbesondere für RWE./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 20:31 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 20:31 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,39 % und einem Kurs von 50,22EUR auf Tradegate (15. Januar 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Deepa Venkateswaran
Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 50
Kursziel alt: 50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
