BERNSTEIN RESEARCH stuft Wolters Kluwer auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Wolters Kluwer mit einem Kursziel von 140 auf "Market-Perform" Euro belassen. Die Analysten Christophe Cherblanc und Annick Maas gaben am Mittwochnachmittag einen Ausblick auf das Jahr 2026 in der Medien- und Internetbranche. Dabei fokussierten sie sich stark auf Risiken durch KI, aber auch damit einhergehende Chancen in puncto Produktivität. Wolters Kluwer zählen sie zu den Unternehmen, bei denen die Risiken noch nicht vollständig eingepreist seien./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 16:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 06:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wolters Kluwer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,50 % und einem Kurs von 86,88EUR auf Tradegate (15. Januar 2026, 11:58 Uhr) gehandelt.





