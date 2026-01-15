MORGAN STANLEY stuft NOKIA auf 'Overweight'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Nokia von 4,20 auf 6,50 Euro angehoben und die Aktien von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft. Terence Tsui setzt mit seiner Empfehlung vom Donnerstag auf die Nachfrage nach Netzwerkausrüstung durch das Thema Künstliche Intelligenz (KI). Nach Jahren des Umbaus und der Portfoliooptimierung seien die Finnen schlanker - mit unterschätztem Potenzial durch KI-Rechenzentren./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,59 % und einem Kurs von 5,714EUR auf Tradegate (15. Januar 2026, 12:02 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: MORGAN STANLEY
Analyst: Terence Tsui
Analysiertes Unternehmen: NOKIA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 6,50
Kursziel alt: 4,20
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Terence Tsui
Analysiertes Unternehmen: NOKIA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 6,50
Kursziel alt: 4,20
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte