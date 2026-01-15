MORGAN STANLEY stuft NOKIA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Nokia von 4,20 auf 6,50 Euro angehoben und die Aktien von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft. Terence Tsui setzt mit seiner Empfehlung vom Donnerstag auf die Nachfrage nach Netzwerkausrüstung durch das Thema Künstliche Intelligenz (KI). Nach Jahren des Umbaus und der Portfoliooptimierung seien die Finnen schlanker - mit unterschätztem Potenzial durch KI-Rechenzentren./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,59 % und einem Kurs von 5,714EUR auf Tradegate (15. Januar 2026, 12:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: MORGAN STANLEY

Analyst: Terence Tsui

Analysiertes Unternehmen: NOKIA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 6,50

Kursziel alt: 4,20

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 6,50 € , was eine Steigerung von +17,12% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer