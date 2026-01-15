BERNSTEIN RESEARCH stuft Scout24 auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Scout24 von 125 auf 105 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Analysten Christophe Cherblanc und Annick Maas gaben am Mittwochnachmittag einen Ausblick auf das Jahr 2026 in der Medien- und Internetbranche. Dabei fokussierten sie sich stark auf Risiken durch KI, aber auch damit einhergehende Chancen in puncto Produktivität. Bei Scout24 lobten sie die herausragende Innovationskraft, für den Portalbetreiber sei die KI weniger kritisch./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 16:46 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,45 % und einem Kurs von 85,00EUR auf Tradegate (15. Januar 2026, 11:57 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Christophe Cherblanc
Analysiertes Unternehmen: Scout24
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 105
Kursziel alt: 125
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
