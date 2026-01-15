ANALYSE-FLASH
Berenberg hebt Ziel für SMA Solar auf 36 Euro - 'Hold'
- Kursziel für SMA Solar auf 36 Euro angehoben.
- Einstufung bleibt bei "Hold" trotz Einmalkosten.
- Hohe Unsicherheit im Bereich Home & Business Solutions.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SMA Solar von 21 auf 36 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Geschäfte des Solartechnik-Herstellers hätten sich im dritten Quartal trotz des Effekts erheblicher Einmalkosten erholt, schrieb Lasse Stueben am Donnerstag. Die Unsicherheit im Bereich Home & Business Solutions (HBS) bleibe aber aufgrund der anhaltend schwachen Nachfrage und des Potenzials für weitere Abschreibungen hoch. Damit sei das Risiko negativer Überraschungen zu hoch, um optimistischer zu werden./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 06:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SMA Solar Technology Aktie
Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 32,20 auf Tradegate (15. Januar 2026, 12:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SMA Solar Technology Aktie um -13,27 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,85 %.
Die Marktkapitalisierung von SMA Solar Technology bezifferte sich zuletzt auf 1,12 Mrd..
SMA Solar Technology zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von -47,40 %/+20,67 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 36 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu SMA Solar Technology - A0DJ6J - DE000A0DJ6J9
Das denkt die wallstreetONLINE Community über SMA Solar Technology. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Unternehmen hat zuletzt per 30.05.2025 eine Nettoliquidität von 135 Millionen Euro ausgewiesen. Ende 2024 waren es nur 84 Millionen Euro. Möglich wurde dies durch den Forderungseinzug. Klingt erstmal gut. ABER!:
Nein. Large Scale läuft ja top. Batteriespeichersysteme dito. Altenso - eine Perle.
Gibt es für diese Behauptung bitte eine Quellenangabe?