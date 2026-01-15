    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSMA Solar Technology AktievorwärtsNachrichten zu SMA Solar Technology

    Berenberg hebt Ziel für SMA Solar auf 36 Euro - 'Hold'

    Für Sie zusammengefasst
    • Kursziel für SMA Solar auf 36 Euro angehoben.
    • Einstufung bleibt bei "Hold" trotz Einmalkosten.
    • Hohe Unsicherheit im Bereich Home & Business Solutions.
    ANALYSE-FLASH - Berenberg hebt Ziel für SMA Solar auf 36 Euro - 'Hold'
    Foto: Sebastian Gollnow - dpa

    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SMA Solar von 21 auf 36 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Geschäfte des Solartechnik-Herstellers hätten sich im dritten Quartal trotz des Effekts erheblicher Einmalkosten erholt, schrieb Lasse Stueben am Donnerstag. Die Unsicherheit im Bereich Home & Business Solutions (HBS) bleibe aber aufgrund der anhaltend schwachen Nachfrage und des Potenzials für weitere Abschreibungen hoch. Damit sei das Risiko negativer Überraschungen zu hoch, um optimistischer zu werden./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 06:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    ISIN:DE000A0DJ6J9WKN:A0DJ6J

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SMA Solar Technology Aktie

    Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 32,20 auf Tradegate (15. Januar 2026, 12:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SMA Solar Technology Aktie um -13,27 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,85 %.

    Die Marktkapitalisierung von SMA Solar Technology bezifferte sich zuletzt auf 1,12 Mrd..

    SMA Solar Technology zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von -47,40 %/+20,67 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 36 Euro


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu SMA Solar Technology - A0DJ6J - DE000A0DJ6J9

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über SMA Solar Technology. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
