Großkunde kauft ein: Chip-Juwel ASML stürmt auf Rekordhoch!

Dank dieser Prognose erreichte die Marktkapitalisierung von ASML erstmals die 500-Milliarden-Dollar-Marke und stieg im Januar allein um 23 Prozent. ASML bleibt damit Europas wertvollstes Unternehmen und setzte sich von seinen Mitbewerbern ab. Analysten sehen das Unternehmen als klaren Gewinner des KI-Booms, von dem auch andere Chip-Hersteller wie Samsung und SK Hynix profitieren.

Die Aktien des niederländischen Halbleiterausrüsters ASML (ASML.AS) stiegen am Donnerstag um mehr als 4 Prozent, nachdem Großkunde TSMC seine Kapitalausgaben für 2026 auf 52 bis 56 Milliarden US-Dollar angehoben hatte – deutlich mehr als von Analysten erwartete 46 Milliarden US-Dollar. Dieser überraschend hohe Anstieg der Investitionen soll sicherstellen, dass TSMC mit der rasant steigenden Nachfrage nach KI-Chips mithalten kann.

"Der neue Ausblick von TSMC ist ein großartiges Signal für Ausrüstungsanbieter wie ASML", erklärte Analyst Michael Roeg von Degroof Petercam gegenüber Reuters. "Dieser Schritt wird zu einer Reihe von Anhebung der Konsensschätzungen führen." ASML profitiert als einziger Hersteller von fortschrittlichen Lithographiesystemen, die für die Fertigung von Chips für Unternehmen wie Nvidia und Apple unerlässlich sind.

Die positive Nachricht für den KI-Markt hat auch das allgemeine Sentiment gestärkt. ASML hat in diesem Jahr bereits eine beeindruckende Performance hingelegt und ist nur das dritte europäische Unternehmen, das den 500-Milliarden-Dollar-Meilenstein überschreitet, nach LVMH und Novo Nordisk.

Für ASML wird das Jahr 2026 ein weiteres richtungsweisendes Jahr, wenn das Unternehmen voraussichtlich weiterhin als technologische Schlüsselressource für den KI-Markt profitieren wird. Die Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 werden am 28. Januar veröffentlicht, wobei das Unternehmen bislang nur geringe Wachstumsprognosen für 2026 abgegeben hat.

