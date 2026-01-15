    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsASML Holding AktievorwärtsNachrichten zu ASML Holding

    500 Milliarden Börsenwert

    189 Aufrufe 189 0 Kommentare 0 Kommentare

    Großkunde kauft ein: Chip-Juwel ASML stürmt auf Rekordhoch!

    ASML setzt neue Rekorde: Nach einer Kapitalerhöhung von TSMC, dem größten Kunden von ASML, stiegen die Aktien des Halbleiterausrüsters auf ein Allzeithoch und überschritten erstmals die 500 Milliarden US-Dollar-Marke.

    Für Sie zusammengefasst
    • ASML erreicht 500 Mrd. USD Marktkapitalisierung.
    • TSMC erhöht Investitionen für KI-Chips deutlich.
    • ASML profitiert als einziger Lithographiesystem-Hersteller.
    • Report: Gold & Silber auf Rekordjagd
    500 Milliarden Börsenwert - Großkunde kauft ein: Chip-Juwel ASML stürmt auf Rekordhoch!
    Foto: Bart van Overbeeke Fotografie

    Die Aktien des niederländischen Halbleiterausrüsters ASML (ASML.AS) stiegen am Donnerstag um mehr als 4 Prozent, nachdem Großkunde TSMC seine Kapitalausgaben für 2026 auf 52 bis 56 Milliarden US-Dollar angehoben hatte – deutlich mehr als von Analysten erwartete 46 Milliarden US-Dollar. Dieser überraschend hohe Anstieg der Investitionen soll sicherstellen, dass TSMC mit der rasant steigenden Nachfrage nach KI-Chips mithalten kann.

    Dank dieser Prognose erreichte die Marktkapitalisierung von ASML erstmals die 500-Milliarden-Dollar-Marke und stieg im Januar allein um 23 Prozent. ASML bleibt damit Europas wertvollstes Unternehmen und setzte sich von seinen Mitbewerbern ab. Analysten sehen das Unternehmen als klaren Gewinner des KI-Booms, von dem auch andere Chip-Hersteller wie Samsung und SK Hynix profitieren.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu ASML Holding NV!
    Long
    1.062,65€
    Basispreis
    8,98
    Ask
    × 14,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    1.195,50€
    Basispreis
    6,32
    Ask
    × 14,52
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    ASML Holding

    +5,62 %
    +11,41 %
    +26,27 %
    +33,05 %
    +62,67 %
    +90,85 %
    +163,99 %
    +1.503,03 %
    +4.259,10 %
    ISIN:NL0010273215WKN:A1J4U4

    "Der neue Ausblick von TSMC ist ein großartiges Signal für Ausrüstungsanbieter wie ASML", erklärte Analyst Michael Roeg von Degroof Petercam gegenüber Reuters. "Dieser Schritt wird zu einer Reihe von Anhebung der Konsensschätzungen führen." ASML profitiert als einziger Hersteller von fortschrittlichen Lithographiesystemen, die für die Fertigung von Chips für Unternehmen wie Nvidia und Apple unerlässlich sind.

    Die positive Nachricht für den KI-Markt hat auch das allgemeine Sentiment gestärkt. ASML hat in diesem Jahr bereits eine beeindruckende Performance hingelegt und ist nur das dritte europäische Unternehmen, das den 500-Milliarden-Dollar-Meilenstein überschreitet, nach LVMH und Novo Nordisk.

    Für ASML wird das Jahr 2026 ein weiteres richtungsweisendes Jahr, wenn das Unternehmen voraussichtlich weiterhin als technologische Schlüsselressource für den KI-Markt profitieren wird. Die Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 werden am 28. Januar veröffentlicht, wobei das Unternehmen bislang nur geringe Wachstumsprognosen für 2026 abgegeben hat.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,42 % und einem Kurs von 1.144EUR auf Tradegate (15. Januar 2026, 12:16 Uhr) gehandelt.


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1203,72, was eine Steigerung von +11,02% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Renditeturbo 2026 - 5 Aktien mit Potenzial
    Diese 5 Aktien könnten überraschen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    500 Milliarden Börsenwert Großkunde kauft ein: Chip-Juwel ASML stürmt auf Rekordhoch! ASML setzt neue Rekorde: Nach einer Kapitalerhöhung von TSMC, dem größten Kunden von ASML, stiegen die Aktien des Halbleiterausrüsters auf ein Allzeithoch und überschritten erstmals die 500 Milliarden US-Dollar-Marke.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     