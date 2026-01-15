Future Fuels: Spannende Gravitationsanomalien in Hornby entdeckt
Neue Gravitationsdaten im Uranprojekt Hornby Basin eröffnen Future Fuels Inc. vielversprechende Chancen auf ein größeres Uransystem und künftige Bohrerfolge.
- Future Fuels Inc. hat die Gravitationsmessung in seinem Uranprojekt "Hornby Basin" abgeschlossen und mehrere vorrangige Anomalien identifiziert.
- Die Untersuchung wurde von EarthEx Geophysical Solutions Inc. durchgeführt und liefert den detailliertesten Gravitationsdatensatz, der bisher im Hornby Basin erhoben wurde.
- Die Gravitationsmessungen zeigen klare Ziele und deuten auf ein größeres Uransystem hin, was das Unternehmen optimistisch für zukünftige Bohrungen macht.
- Das Programm ist Teil einer umfassenden Explorationsstrategie, die darauf abzielt, das historische Uransystem "Mountain Lake" zu erweitern und neue mineralisierte Zonen zu identifizieren.
- Die Gravitationsdaten korrelieren stark mit der Stratigraphie und strukturellen Merkmalen im Helmut-Imperial-Korridor, was auf bedeutende mineralisierte Abschnitte hinweist.
- Future Fuels plant für 2026 ein 10.000-Meter-Bohrprogramm sowie zusätzliche geophysikalische Arbeiten, um die identifizierten Anomalien weiter zu untersuchen.
