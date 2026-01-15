    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFuture Fuels AktievorwärtsNachrichten zu Future Fuels
    Future Fuels: Spannende Gravitationsanomalien in Hornby entdeckt

    Neue Gravitationsdaten im Uranprojekt Hornby Basin eröffnen Future Fuels Inc. vielversprechende Chancen auf ein größeres Uransystem und künftige Bohrerfolge.

    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com
    • Future Fuels Inc. hat die Gravitationsmessung in seinem Uranprojekt "Hornby Basin" abgeschlossen und mehrere vorrangige Anomalien identifiziert.
    • Die Untersuchung wurde von EarthEx Geophysical Solutions Inc. durchgeführt und liefert den detailliertesten Gravitationsdatensatz, der bisher im Hornby Basin erhoben wurde.
    • Die Gravitationsmessungen zeigen klare Ziele und deuten auf ein größeres Uransystem hin, was das Unternehmen optimistisch für zukünftige Bohrungen macht.
    • Das Programm ist Teil einer umfassenden Explorationsstrategie, die darauf abzielt, das historische Uransystem "Mountain Lake" zu erweitern und neue mineralisierte Zonen zu identifizieren.
    • Die Gravitationsdaten korrelieren stark mit der Stratigraphie und strukturellen Merkmalen im Helmut-Imperial-Korridor, was auf bedeutende mineralisierte Abschnitte hinweist.
    • Future Fuels plant für 2026 ein 10.000-Meter-Bohrprogramm sowie zusätzliche geophysikalische Arbeiten, um die identifizierten Anomalien weiter zu untersuchen.

    Der Kurs von Future Fuels lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,4935EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,20 % im Minus.


    ISIN:CA36118K1084WKN:A40TUW





