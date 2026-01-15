    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSNP Schneider-Neureither & Partner AktievorwärtsNachrichten zu SNP Schneider-Neureither & Partner
    SNP Schneider-Neureither & Partner Extends CEO Jens Amail's Contract Early

    SNP doubles down on its growth course: CEO Jens Amail’s contract is renewed early to 2030, underscoring record results, stronger governance and bold global expansion.

    SNP Schneider-Neureither & Partner Extends CEO Jens Amail's Contract Early
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • The Supervisory Board of SNP extended CEO Jens Amail's contract until December 2030, ahead of schedule.
    • The early renewal reflects the company's strong operational performance and successful strategic development.
    • Under Jens Amail’s leadership, SNP achieved record revenues, EBIT, and order entry since late 2022, driven by international expansion and growth strategies.
    • Amail played a key role in strengthening SNP’s governance, including returning to a dual governance structure and resolving legal issues.
    • The company launched the SNP Kyano platform in 2024, supporting digital transformation and business agility.
    • SNP entered into a strategic partnership with Carlyle at the end of 2024 to accelerate growth and expand its global footprint.

