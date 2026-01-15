    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSNP Schneider-Neureither & Partner AktievorwärtsNachrichten zu SNP Schneider-Neureither & Partner
    SNP verlängert vorzeitig den Vertrag von CEO Jens Amail

    Kontinuität an der Spitze: Der Aufsichtsrat der SNP SE setzt langfristig auf CEO Jens Amail und verlängert seinen Vertrag – ein klares Signal für Stabilität und Wachstum.

    SNP verlängert vorzeitig den Vertrag von CEO Jens Amail
    • Der Aufsichtsrat der SNP SE hat den Vertrag von CEO Jens Amail vorzeitig bis Dezember 2030 verlängert.
    • Die Verlängerung spiegelt die erfolgreiche operative Entwicklung und strategische Ausrichtung des Unternehmens wider.
    • Unter Jens Amails Führung hat SNP seit Ende 2022 Rekordwerte bei Auftragseingang, Umsatz und EBIT erzielt.
    • Die strategische Partnerschaft mit Carlyle wurde Ende 2024 eingegangen, um das Wachstum und die Internationalisierung zu beschleunigen.
    • Wichtige Meilensteine unter Amails Leitung sind die Einführung der Plattform SNP Kyano 2024 und die Rückkehr zu einer dualen Führungsstruktur.
    • SNP ist ein global führender Anbieter im Bereich digitale Transformation mit über 3.000 Kunden in mehr als 80 Ländern und einem Umsatz von 254,8 Mio. EUR im Jahr 2024.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei SNP Schneider-Neureither & Partner ist am 26.03.2026.

    Der Kurs von SNP Schneider-Neureither & Partner lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 78,00EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.


    ISIN:DE0007203705WKN:720370





    Kontinuität an der Spitze: Der Aufsichtsrat der SNP SE setzt langfristig auf CEO Jens Amail und verlängert seinen Vertrag – ein klares Signal für Stabilität und Wachstum.
