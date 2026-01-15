BERNSTEIN RESEARCH stuft FRAPORT AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Fraport auf "Outperform" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Die Experten Alex Irving und Victor Acitores schrieben in einer am Donnerstag vorliegenden Studie, für die Bewertung von Flughafen-Aktien seien Prognosen des Passagieraufkommens besonders wichtig, um die kurz- und langfristige operative Leistungsfähigkeit zu ermitteln. Kurzfristig hänge viel von den Kapazitäten der Fluggesellschaften ab, die nachfragebedingt schwankten. Flughafen Zurich trauen sie 2026 das größte Wachstum zu, gefolgt von Fraport. Die Frankfurter könnten kurz- bis mittelfristig angesichts des Wachstums der Fluggesellschaft Condor positiv überraschen./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 19:15 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 06:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,43 % und einem Kurs von 73,70EUR auf Tradegate (15. Januar 2026, 12:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Alex Irving

Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 82

Kursziel alt: 82

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



