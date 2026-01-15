BERNSTEIN RESEARCH stuft FRAPORT AG auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Fraport auf "Outperform" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Die Experten Alex Irving und Victor Acitores schrieben in einer am Donnerstag vorliegenden Studie, für die Bewertung von Flughafen-Aktien seien Prognosen des Passagieraufkommens besonders wichtig, um die kurz- und langfristige operative Leistungsfähigkeit zu ermitteln. Kurzfristig hänge viel von den Kapazitäten der Fluggesellschaften ab, die nachfragebedingt schwankten. Flughafen Zurich trauen sie 2026 das größte Wachstum zu, gefolgt von Fraport. Die Frankfurter könnten kurz- bis mittelfristig angesichts des Wachstums der Fluggesellschaft Condor positiv überraschen./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 19:15 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 19:15 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,43 % und einem Kurs von 73,70EUR auf Tradegate (15. Januar 2026, 12:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Alex Irving
Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 82
Kursziel alt: 82
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Alex Irving
Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 82
Kursziel alt: 82
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte