    Nexus Uranium erwirbt Uran-Claims auf Deadhorse in South Dakota

    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Vancouver, British Columbia – 15. Januar 2026 / IRW-Press / Nexus Uranium Corp. (CSE:NEXU | OTCQB:NEXUF | FWB:JA7) („Nexus“ oder das „Unternehmen“) gibt den Erwerb des Uranprojekts Deadhorse in South Dakota bekannt. Das Projekt wurde mittels Abstecken erworben und befindet sich nun zu 100 % im Besitz des Unternehmens ohne zugrundeliegende Royalties.

     

    Das Projekt Deadhorse besteht aus 17 nicht patentierten Bergbau-Claims mit einer Gesamtfläche von rund 340 Acres und befindet sich innerhalb von drei Meilen vom Vorzeigeprojekt des Unternehmens, dem Uranprojekt Chord in Fall River County (South Dakota), entfernt. Mit dem strategischen Erwerb konsolidiert Nexus seinen Grundbesitz in einem historischen Uranrevier und bringt sein Ziel voran, neben seinem Portfolio von US-Projekten ein eigenständiges ISR-Projekt in South Dakota aufzubauen.

     

    „Mit dem Erwerb von Deadhorse bekräftigen wir unsere These, dass die Flächen rund um das Projekt Chord ein bedeutendes Potenzial für die Uranexploration bergen“, so CEO Jeremy Poirier. „Nachdem die Kernkraft als entscheidender Bestandteil der Umstellung auf saubere Energie gilt, sehen sich die Vereinigten Staaten mit einem strukturellen Angebotsdefizit konfrontiert, denn sie importieren mehr als 90 % ihres Uranbedarfs. Durch die systematische Erweiterung unserer Präsenz in South Dakota positionieren wir Chord als eigenständiges Uranprojekt, das zur inländischen Versorgungssicherheit beitragen und gleichzeitig einen Wert für unsere Aktionäre schaffen soll.“

     

    Einzelheiten des Projekts

     

    Die Claims auf Deadhorse befinden sich im historischen Uranrevier Edgemont, das Teil der breiteren Region Black Hills ist, die über eine dokumentierte Uranproduktion von rund 3,2 Millionen Pfund[1] U3O8 aus in Sandstein lagernden Vorkommen in der Inyan Kara Group verfügt. Die Claims erstrecken sich über höffige Fläche in demselben geologischen Umfeld wie das nahegelegene Projekt Chord, wo die Uranmineralisierung mit Sandsteinen aus der Kreidezeit und Paläokanal-Systemen in der Inyan Kara Group in Zusammenhang steht.

     

    Abbildung 1: Lageplan der Claims Deadhorse

     

     

    Abbildung 2: Lageplan der Projekte von Nexus in South Dakota

     

     

    Über Nexus Uranium Corp.

     

    Nexus Uranium ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Uranprojekte in Nordamerika gerichtet ist. In den Vereinigten Staaten besitzt das Unternehmen die Projekte Chord, Wolf Canyon und Deadhorse in South Dakota und das Projekt South Pass in Wyoming. Das Projekt Great Divide Basin in Wyoming ist nun Gegenstand einer Option zugunsten von Canamera Energy Metals Corp. In Kanada hält Nexus das Projekt Mann Lake im Athabasca-Becken in Saskatchewan. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.nexusuranium.com.

