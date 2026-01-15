GOLDMAN SACHS stuft SANOFI auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sanofi von 95 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Quigley passte sein Bewertungsmodell am Donnerstag an jüngste Währungsentwicklungen und Neuigkeiten aus der Forschungspipeline an./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 02:14 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 82,12EUR auf Tradegate (15. Januar 2026, 12:21 Uhr) gehandelt.



