Wirtschaft
Dax am Mittag auf Vortagesniveau - Anleger werden vorsichtiger
Foto: Anzeigetafel in der Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Donnerstag nach einem verhaltenen Start und kleineren Sprüngen bis zum Mittag auf dem Vortagesniveau eingependelt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 25.290 Punkten berechnet und damit minimal über dem Schlussstand vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens Energy, Vonovia und RWE, am Ende Fresenius, Mercedes-Benz und Scout24.
"Die Marktteilnehmer werden bei den Dax-Unternehmen vorsichtiger und nehmen in Anbetracht der bisherigen Kursperformance in dem noch jungen Handelsjahr lieber einige Gewinne mit", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. "Auch wenn die heute vorgelegten deutschen Großhandelspreise und die Industrieproduktion in der EWU besser ausgefallen waren als erwartet, zeigt sich der Start der US-Berichtssaison etwas holprig, und auch die angespannte Situation im Nahen Osten lässt die Investoren weiterhin nervös bleiben."
"Zudem stehen heute weitere wichtige US-Makrodaten und Quartalszahlen von Goldman Sachs und Morgan Stanley an, die das Potenzial besitzen, den Gesamtmarkt durchschütteln zu können", fügte Lipkow hinzu. "Durch diese Gesamtsituation beeinflusst, verweilen die Marktteilnehmer vorerst an den Seitenlinien."
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1636 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8594 Euro zu haben.
Der Ölpreis sank unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 64,15 US-Dollar; das waren 2,37 Dollar oder 3,6 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Community Beiträge zu Siemens Energy - ENER6Y - DE000ENER6Y0
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Siemens Energy. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
✧ SchlagzeilenIm wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Verkaufsszenarien bei Siemens Energy: Anleger melden rund 1,98% Gewinn und überlegen wegen Zielerreichung und Abgeltungssteuer zu verkaufen (Wunschziel oft 2%). Rücksetzer werden teils auf GE Vernova‑Einfluss und Bewertungsdiscrepanz zurückgeführt. Technisch wird hohe Volatilität und ein Widerstand bei ~130 € genannt; einige sehen den Rückschlag als Kaufchance und erwarten neue Hochs.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.
pringlecgn schrieb gestern 21:26
🤣🤣🤣 und dann auch noch 25% Abgeltungssteuer plus Soli…. Na dann gute Nacht!🤣🤣🤣mitdiskutieren »
KLumpur schrieb 12.01.26, 15:49
mitdiskutieren »
Oh, tatsächlich ist seit heute der Verlust der letzten Woche wieder eingeholt. Gut, dann jetzt bitte weiter aufwärts.
Ich hätte bis Ende der Woche gerne 2%, das würde mir reichen. Alles da drüber nehme ich aber auch Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/cool.gif
pringlecgn schrieb 08.01.26, 18:13
Sie nimmt Anlauf um die 130€ -Hürde nachhaltig zu nehmen. Davor gibt es immer große Ausschläge in beide Richtungen. Das konnte man in der Vergangenheit ganz gut beobachten.mitdiskutieren »
