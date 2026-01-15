    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Eskalationsgefahr

    325 Aufrufe 325 0 Kommentare 0 Kommentare

    Warren Buffett vergleicht KI mit Atomwaffen – niemand hat mehr die Kontrolle

    Der Investor zieht eine historische Parallele: Eine Technologie, die einmal freigesetzt wurde – und deren Folgen niemand mehr kontrolliert.

    Für Sie zusammengefasst
    • Buffett warnt vor unkontrollierbarer KI-Entwicklung.
    • KI-Risiken sind unberechenbar, wie Atomwaffen einst.
    • Technologischer Fortschritt kann langfristig gefährlich sein.
    • Report: Vorsicht, geheim!
    Eskalationsgefahr - Warren Buffett vergleicht KI mit Atomwaffen – niemand hat mehr die Kontrolle
    Foto: zz/NPX/STAR MAX/IPx - STRMX

    Der legendäre Investor Warren Buffett warnt davor, die Risiken der Künstlichen Intelligenz zu unterschätzen. In einer zweistündigen Sondersendung auf CNBC zog der langjährige Chef von Berkshire Hathaway einen drastischen Vergleich: Die Dynamik von KI erinnere ihn an die Entwicklung von Atomwaffen.

    Besonders gefährlich sei aus Buffetts Sicht, dass selbst führende KI-Entwickler nicht wüssten, wohin sich die Technologie langfristig bewege. "Selbst die klügsten Köpfe sagen, dass sie nicht wissen, wohin die Reise geht", so Buffett. Anders als bei früheren Entdeckungsreisen lasse sich dieser Weg jedoch nicht mehr rückgängig machen: "Der Geist ist aus der Flasche."

    Zur Einordnung verwies Buffett auf Albert Einsteins berühmte Warnung aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, wonach die Atombombe "alles auf der Welt verändert, außer der Art und Weise, wie Menschen denken". Was einst als kontrollierbare Technologie gedacht gewesen sei, habe sich verselbstständigt. Heute verfügten nicht mehr nur ein oder zwei Staaten über Atomwaffen, sondern "jetzt acht, bald neun", so Buffett. Das erhöhe das Risiko massiv, insbesondere weil einige Akteure instabil seien: "Jetzt gibt es einige Leute, die einem schon Angst einjagen, wenn sie eine Spielzeugpistole haben, geschweige denn eine Atomwaffe."

    Buffett machte deutlich, dass er die nukleare Bedrohung nicht für ein finanziell lösbares Problem hält, zugleich aber sein gesamtes Vermögen einsetzen würde, um sie zu reduzieren. "Wenn ich mit allem, was ich habe, drei Länder auswählen könnte, die sich dauerhaft aus dem Atomwaffenspiel zurückziehen würden, würde ich das in fünf Sekunden tun", sagte er.

    Diese Haltung prägt Buffett seit Jahren. Bereits im Geschäftsbericht 2015 warnte er, dass ein "erfolgreicher" nuklearer, biologischer, chemischer oder cyberbasierter Angriff die größte Bedrohung für Berkshire und die USA darstelle. Auch zur KI äußerte er sich wiederholt skeptisch und sprach 2024 von einem "enormen Potenzial für Gutes und ein enormes Potenzial für Schlechtes".

    Die jüngsten Aussagen fallen in eine Phase des Übergangs: Buffett hat sich aus dem operativen Rampenlicht zurückgezogen. Seit Januar führt Greg Abel den Konzern. Buffetts Warnung bleibt jedoch klar – technologische Durchbrüche ohne Kontrolle können langfristig gefährlicher sein als kurzfristige wirtschaftliche Chancen.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Renditeturbo 2026 - 5 Aktien mit Potenzial
    Diese 5 Aktien könnten überraschen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    Eskalationsgefahr Warren Buffett vergleicht KI mit Atomwaffen – niemand hat mehr die Kontrolle Der Berkshire-Veteran warnt vor einer Entwicklung, die niemand mehr vollständig versteht – und die sich nicht mehr stoppen lässt.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     