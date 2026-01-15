Berenberg senkt Ziel für United Internet auf 35 Euro - 'Buy'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur United Internet Aktie

Die United Internet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,52 % und einem Kurs von 28,50 auf Tradegate (15. Januar 2026, 12:36 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der United Internet Aktie um -2,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,94 %.

Die Marktkapitalisierung von United Internet bezifferte sich zuletzt auf 5,55 Mrd..

United Internet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3400 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -13,55 %/+21,02 % bedeutet.