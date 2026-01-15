ANALYSE-FLASH
Berenberg senkt Ziel für United Internet auf 35 Euro - 'Buy'
- Berenberg senkt Kursziel für United Internet auf 35 Euro.
- Einstufung bleibt auf "Buy", attraktive Assets vorhanden.
- Aktien bleiben trotz Abschlag zum inneren Wert aussichtsreich.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für United Internet von 42 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. United Internert besitze einige höchst attraktive Assets, und werde stets mit deutlichem Abschlag zum inneren Wert gehandelt, schrieb Gustav Froberg am Mittwochabend. In der Vergangenheit habe er bei bis zu 47 Prozent gelegen. Nach der Kursverdopplung der Aktien von United und der Tochter 1&1 im vergangenen Jahr sei er zwar auf 18 Prozent geschmolzen, die United-Papiere blieben aber enorm aussichtsreich./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 18:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur United Internet Aktie
Die United Internet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,52 % und einem Kurs von 28,50 auf Tradegate (15. Januar 2026, 12:36 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der United Internet Aktie um -2,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,94 %.
Die Marktkapitalisierung von United Internet bezifferte sich zuletzt auf 5,55 Mrd..
United Internet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3400 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -13,55 %/+21,02 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 35 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu United Internet - 508903 - DE0005089031
Das denkt die wallstreetONLINE Community über United Internet. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
https://de.finance.yahoo.com/nachrichten/united-internet-bündelt-versatel-verkauf-180137171.html
Aehm, und was war jetzt die Frage?