RWE erstmals seit 2011 wieder über 50 Euro - Lob von Analysten
- RWE-Aktie über 50 Euro, erstmals seit 2011.
- Kursziel von Bank of America auf 59 Euro angehoben.
- Zuschlag für 4 Großprojekte mit 6,9 GW Kapazität.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die RWE -Aktie hat am Donnerstag weiter Rückwind erhalten und ist erstmals seit 2011 wieder über 50 Euro geklettert. Zuletzt stieg das Papier im kaum veränderten Dax um 1,8 Prozent auf 50,24 Euro.
Auftrieb gaben nach dem erfolgreichen Zuschlag bei britischen Off-Shore-Auktionen am Vortag zahlreiche positive Analystenkommentare. So setzte etwa Peter Bisztyga von der Bank of America deshalb sein Kursziel um 3 Euro auf 59 Euro hoch und hat damit das höchste Ziel aller von dpa-AFX beobachteten Analysehäusern.
Metzler-Analyst Guido Hoymann hatte sein Ziel am Vortag auf 57 Euro hochgeschraubt und geschrieben: RWE habe den Zuschlag für vier Großprojekte mit einer Kapazität von 6,9 Gigawatt erhalten, was stark sei mit Blick auf die aktuelle Gesamtkapazität von etwa 40 Gigawatt./ck/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,51 % und einem Kurs von 50,28 auf Tradegate (15. Januar 2026, 12:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um +5,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,69 %.
Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 37,56 Mrd..
RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von -1,07 %/+8,82 % bedeutet.
