UBS hebt Ziel für Siemens Healthineers auf 51 Euro - 'Neutral'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Healthineers Aktie

Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,00 % und einem Kurs von 46,65 auf Tradegate (15. Januar 2026, 12:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Healthineers Aktie um +1,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,58 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers bezifferte sich zuletzt auf 52,89 Mrd..

Siemens Healthineers zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von -1,65 %/+30,43 % bedeutet.