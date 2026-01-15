ANALYSE-FLASH
UBS hebt Ziel für Siemens Healthineers auf 51 Euro - 'Neutral'
- UBS hebt Kursziel für Siemens Healthineers auf 51 Euro.
- Einstufung bleibt auf "Neutral", Aktien reizvoll.
- Vergleichshürde für Q1 bleibt hoch, Vorsicht geboten.
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 50 auf 51 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aktien der Bayern seien reizvoll, aber es sei noch ein bisschen zu früh, schrieb Graham Doyle am Mittwochnachmittag. Die Vergleichshürde für das erste Quartal liege recht hoch./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 16:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Healthineers Aktie
Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,00 % und einem Kurs von 46,65 auf Tradegate (15. Januar 2026, 12:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Healthineers Aktie um +1,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,58 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers bezifferte sich zuletzt auf 52,89 Mrd..
Siemens Healthineers zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von -1,65 %/+30,43 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 51 Euro
Genau so ist es (siehe auch Artikel über Siemens in der November-Ausgabe des manager magazins). Kurzfristig kann der Kurs unter Druck kommen, sofern viele Siemens-Aktionäre die Healthineers-Aktie abstoßen (aus welchen Gründen auch immer, weil sie attraktivere Investments sehen, den Verkaufs-Betrag in Siemens-Aktien umwandeln etc.) Da der Free Float und das Handelsvolumen bei Healthineers steigt, wird die Aktie z.B. für Pensionsfonds und andere Institutionelle attraktiver.
Das ist so gut wie bei allen deutschen Automobilherstellern so. Das ist die abgestrafte deutsche Automobilbranche.
Siemens Mitteilung:
Das Unternehmen plant, 30 Prozent der Siemens Healthineers-Anteile vorzugsweise in Form einer Direktabspaltung an die Aktionäre der Siemens AG zu übertragen. Mittelfristig ist geplant, die Beteiligung auf eine Finanzbeteiligung zu reduzieren. Zudem bekräftigt Siemens seine progressive Dividendenpolitik, die auch nach der Entkonsolidierung von Siemens Healthineers fortgeführt wird. Die geplante Transaktion steht unter dem Vorbehalt abschließender regulatorischer Klärungen sowie der Zustimmung durch die Hauptversammlungen beider Unternehmen, Siemens und Siemens Healthineers.
Ich sehe das Contra: Mehr Anteile werden abgestoßen und auf den Markt gebracht was Druck auf Aktienkurs bringt.
Ich sehe das Pro: Streubesitz steigt, Unternehmen hat höheren Anteil im Dax, und wird interessanter für institutionelle Anleger mit hohen Vermögen.
Sie sollte als Video Aufzeichnungen den Namensaktionären im Investorenportal
noch ein paar Wochen zum Nachlesen zur Verfügung stehen. Virtuell waren ja nur wenige Aktionäre dabei.
In anderen Staaten funktioniert das doch auch. Warum nicht in Deutschland, dem Land der Unfreien.
Andere Frage: Warum sind bei dieser Welt-AG Vorstände und Aufsichtsrâte Krawattenmuffel?
Und einer gendert sogar. - Muss das sein? Eine HV einer AG ist doch keine politische Demo zugunsten
einer Glaubensgemeinschaft.