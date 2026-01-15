1&1-Aktie mehr als verdoppelt: Warum die Aktie jetzt noch weitersteigen könnte

Für das Jahr 2026 erwartet Berenberg Research steigende Kurse für die Aktie, da das Netzwerk stetig ausgebaut wird und mögliche M&A-Optionen (Fusionen und Übernahmen) das Potenzial für zusätzliche Kursgewinne bieten. In den letzten Jahren haben Anleger zunehmend an die Möglichkeit eines Übernahmeangebots geglaubt.

Bislang vor allem als Mobilfunkanbieter bekannt, hat sich der Konzern aus Maintal ehrgeizige Ziele gesetzt, um Deutschlands vierten Mobilfunknetzbetreiber zu etablieren. Die Voraussetzungen sind stark: 1&1 hat bereits 25 Prozent der deutschen Haushalte abgedeckt und ist somit ein ernstzunehmender Mitbewerber im deutschen Mobilfunkmarkt.

Insbesondere die Mitbewerber Telefónica und Vodafone könnten an einer Übernahme interessiert sein, um die Marktlandschaft in Deutschland von vier auf drei Anbieter zu reduzieren. Dies würde nicht nur Synergien bei den Betriebskosten schaffen, sondern auch die Marktstellung von 1&1 erheblich stärken.

Die Bewertung der 1&1-Aktie basiert auf einem Discounted Cash Flow (DCF)-Modell, das eine Kursziel von 31 Euro ergibt – eine mögliche Steigerung von rund 21 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs. Auch in einem Worst-Case-Szenario, in dem der Netzwerkausbau nicht den gewünschten Erfolg bringt, bleibt 1&1 eine attraktive Option. Das Unternehmen verfügt über eine treue Kundenbasis von rund 16,3 Millionen Nutzern, die im Falle einer Rückkehr zu einem MVNO (Mobilfunkanbieter ohne eigenes Netz) weiterhin eine stabile Einnahmequelle darstellt.

Für Anleger, die an weiteres Wachstum glauben, bleiben die Faktoren Netzwerkfortschritt und potenzielle Übernahmeangebote wichtige Katalysatoren. Die Aktien von 1&1 dürften sich nach einem Plus von 125 Prozent in den vergangenen 12 Monaten auch 2026 weiter in die Höhe bewegen – und dies trotz der anhaltenden Herausforderungen beim Netzwerkausbau und der regulatorischen Unsicherheiten.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



