ATOSS Software - Aktie bricht ein -5,08 % - 15.01.2026

Mit einer Performance von -5,08 % musste die ATOSS Software Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der ATOSS Software Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,87 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 106,60€, mit einem Minus von -5,08 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

ATOSS Software ist ein führender Anbieter von Lösungen zur Arbeitszeit- und Personalplanung, bekannt für innovative Technologien und starke Kundenorientierung. Hauptprodukte sind Software für Workforce Management und Zeitwirtschaft. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung im deutschsprachigen Raum und expandiert international. Wichtige Konkurrenten sind SAP, Kronos und Workforce Software. ATOSS punktet mit hoher Anpassungsfähigkeit und einem umfassenden Produktportfolio.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die ATOSS Software-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +6,03 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ATOSS Software Aktie damit um -9,85 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,44 %. Im Jahr 2026 gab es für ATOSS Software bisher ein Minus von -8,52 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,83 % geändert.

ATOSS Software Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,85 % 1 Monat -8,44 % 3 Monate +6,03 % 1 Jahr +3,50 %

Informationen zur ATOSS Software Aktie

Es gibt 16 Mio. ATOSS Software Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,70 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Das Analysehaus Jefferies hat die Aktie von Atoss Software von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 120 auf 140 Euro angehoben. In einer aktuellen Studie, die sich mit europäischen mittelgroßen Unternehmen beschäftigt, hebt Analyst …

ATOSS Software Aktie jetzt kaufen?

Ob die ATOSS Software Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ATOSS Software Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.