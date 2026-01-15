Opel legt Comeback des Manta auf Eis

Also ich denke auch, dass es kurz- bis mittelfristig die richtige strategische Entscheidung ist. Der Gesamtwirkungsgrad in der Wasserstoffkette ist einfach zu ineffizient, was dann letzten Endes zu sehr hohen Kosten führt.





Physikalisch gesehen macht es ja nur Sinn, Wasserstoff mit sehr hohem Druck in einen PKW zu tanken, damit die volumetrische und gravimetrische Leistungsdichte entsprechend hoch ist.





Während so hohe Drücke(700-800 Bar) für kleinvolumige Tanks im PKW-Bereich noch darstellbar sind, wird es in der Lieferkette schon deutlich schwieriger. Etwaige "Tanklaster" die die Wasserstofftankenstellen beliefern müssten, kommen nur auf etwa 50 Bar. Die Folge, man muss den Wasserstoff vor Ort(an der Tankstelle) in mehreren Stufen komprimieren, was mit sehr hohen energetischen Verlusten(Wärme) einhergeht und auch technisch nicht ganz ohne ist.





Und wenn man dann weiter annimmt, man könnte etwaige Leistungsspitzen aus Wind- und Solarkraft mittels einiger Elektrolyseure vor Ort mit speziell vorbehandeltem "Wasser" in Wasserstoff verwandeln, trifft das ja wiederum nur auf die energetischen Spitzen zu. Da ist/wäre die Anlagenauslastung auch alles andere als wirtschaftlich. Auch ist der der dahinterstehende chemische Prozess nicht gerade hochdynamisch. Das gilt auch für Brennstoffzellen. Man braucht also immer noch eine Puffertechnologie.





Anders würde es aussehen, wenn man beispielsweise in einem Wüstenland ausschließlich mit Solarkraft Wasserstoff produzieren würden. Da würde man dann zumindest ohne Puffertechnologie auf eine Anlagenauslastung der Elektrolyseure von 40-50 Prozent kommen, wenn man zwischenpuffert(beispielsweise durch Umrichtertechnik und Batteriespeicher) ließe sich das auch steigern. Alles eine Frage der finanziellen Mittel und der technischen Auslegung.





Wenn man sich an der Natur orientiert setzen sich evolutionsbiologisch gesehen aber auch eher effiziente Veränderungen durch. Die Natur haushaltet sehr effizient, sparsam, verschwendet nichts.





Jedenfalls kann man es drehen und wenden wie man möchte. An vielen Punkten dieser Kette gibt es mehr als nur ein K.O. Kriterium, was einer wirtschaftlichen Nutzen dieser Technologie in absehbarer Zeit zum Erfolg verhelfen könnte.





Sollte sich irgendwann elektrische Energie sehr günstig und in großen Mengen herstellen lassen und zur Verfügung stehen(z.B. durch technologische Fortschritte in der Kernfusion) und man zu der Tatsache stehen, dass der Gesamtwirkungsgrad insgesamt eher niedrig ist/bleibt, kann man(Stellantis) jederzeit seine Strategie auch dementsprechend wieder anpassen.





Es ist ja nichts in Stein gemeißelt.



