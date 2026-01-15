Opel legt Comeback des Manta auf Eis
- Opel verschiebt Manta-Comeback auf nach 2030.
- Designmodelle existieren, aber kein Marktstart vor 2030.
- Corsa und neue SUVs haben derzeit Priorität.
RÜSSELSHEIM/HAMBURG (dpa-AFX) - Der Autobauer Opel verschiebt das Comeback seines Sportwagen-Klassikers Manta. "Das Manta-Projekt existiert, es gibt Designmodelle - aber vor 2030 wird keines dieser Modelle auf den Markt kommen", hat Opel-Chef Florian Huettl dem Magazin "Spiegel" gesagt.
Ursprünglich sollte das Kult-Auto als Elektro-Modell zur Mitte des laufenden Jahrzehnts wiederbelebt werden, wie Huettl und seine Vorgänger wiederholt angekündigt hatten. Dafür präsentierten die Rüsselsheimer einen zum E-Auto umgebauten Manta A, der ausdrücklich als emotionaler Aufwärmer für ein künftiges Serienprojekt gedacht war.
Das sportlich geschnittene Manta-Coupé hatte in den 1970er und 1980er-Jahren eine große Fangemeinde. Vor allem der Manta B wurde zum bevorzugten Objekt von Tunern und Bastlern, die den Wagen unter anderem mit einem Fuchsschwanz schmückten.
Im Großkonzern Stellantis hat Opel nach Hüttls Worten die mittelfristigen Prioritäten neu sortiert. Eine Neuausgabe des Kleinwagens Corsa und neue SUV-Modelle haben bei der deutschen Tochter zunächst Vorrang vor einer Neuauflage des Manta./ceb/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stellantis Aktie
Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,93 % und einem Kurs von 8,67 auf Tradegate (15. Januar 2026, 13:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stellantis Aktie um -6,16 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,78 %.
Die Marktkapitalisierung von Stellantis bezifferte sich zuletzt auf 25,15 Mrd..
Stellantis zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,5600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,375EUR. Von den letzten 8 Analysten der Stellantis Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +38,52 %/-7,65 % bedeutet.
