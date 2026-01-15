Wirtschaft
Staatsanwälte durchsuchen Privaträume im Fall Baywa
Die Ermittlungen richten sich früheren Angaben zufolge bislang gegen ehemalige Mitglieder des Vorstands der Baywa. Geprüft wird von der Staatsanwaltschaft, ob die Lage des Krisenkonzerns im Jahr 2024 falsch dargestellt worden war und ob die Bilanzen geschönt wurden.
Ein Baywa-Sprecher sagte der Zeitung: "Die Baywa kooperiert weiterhin vollumfänglich mit der Staatsanwaltschaft." Er wollte das Verfahren aber nicht kommentieren. Offenbar gab es bislang keine Durchsuchungen in den Büroräumen der Baywa selbst, sondern lediglich bei den Betroffenen.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu BayWa - 519406 - DE0005194062
Das denkt die wallstreetONLINE Community über BayWa. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber BayWa eingestellt.
Völlig richtig und wo kann man am meisten stressfrei ausserhalb des Mainstreams Geld verdienen?
Da bin ich ganz Deiner Meinung. Ich bin gestern komplett raus gegangen (hatte Aktien im fünfstelligen Bereich), insbesondere nach der Mitteilung am Abend. Für mich hat Hiller bzw. das Unternehmen unter seiner Leitung gut und klar kommuniziert (auch wenn etwas nicht funktioniert hat wie der erste Verkaufsversuch von Cefetra) und auch termingerecht geliefert, wenn etwas angekündigt wurde (Verkauf von Cefetra im Dez.). Das hat Vertrauen geschaffen. Das er jetzt von Leuten gefeuert wird, die teilweise die aktuelle Schieflage mitverursacht haben und wenig an Aufklärung interessiert sind, spricht für sich. Zudem ist das Thema der Neubewertung von Projekten der auf erneuerbaren Energie Beteiligungen und die konkreten Ertragskennzahlen noch offen, was ein deutliches Risiko beherbergt.