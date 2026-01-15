Der DAX hat bereits in den ersten Tagen des neuen Börsenjahres ein neues Allzeithoch erreicht. Ausgerechnet jetzt, obwohl die weltpolitische Lage von Unsicherheit geprägt ist. Für angehende Trader ist das mehr als nur eine Schlagzeile: Es zeigt, wie komplex und schwer einschätzbar die Märkte sein können. Umso wichtiger ist die Frage, wie man in einem solchen Umfeld erfolgreich handelt und welche Ausbildung notwendig ist, um nicht nur kurzfristige Gewinne zu erzielen, sondern langfristig an der Börse bestehen zu können.

Auch 2026 bieten die Börsen Chancen, doch ohne Vorbereitung wird es schwierig

Schon jetzt lässt sich feststellen: 2026 wird wohl ein anspruchsvolles Jahr für Trader. Die Märkte reagieren empfindlich auf politische Signale, und Kursbewegungen entstehen oft innerhalb von Minuten. Wer in diesem Umfeld aktiv handeln will, braucht mehr als Mut und Marktinteresse.

Profitabel traden 2026: Warum Ausbildung entscheidend ist

Wer Profitabel 2026 auch als Anfänger traden möchte, sollte klar zu einer Trading Ausbildung greifen. Empfehlenswert ist eine Ausbildung, die Orientierung bietet, ohne falsche Versprechen zu machen. Damit stellt sich für angehende Trader oft die Frage, woran sich eine seriöse Trading-Ausbildung erkennen lässt und welche Anbieter im Multi-Portale-Ranking besonders überzeugen.

5 Anbieter für seriöse Trading-Ausbildungen in Deutschland

Rankings von 2glory.de, branchenleader.com, ezeitung.at und bewerbung.info nennen fünf Anbieter, die zu den führenden am Markt zählen. Sie unterscheiden sich in Stil und Tiefe, doch sie teilen zentrale Merkmale: transparente Strukturen, realistische Erwartungsmanagements und eine klare Abgrenzung zu den Programmen, die mit schnellen Gewinnen locken.

Auffällig ist, dass alle fünf Anbieter Theorie und Praxis verbinden, aber unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Manche arbeiten mit intensiven Live-Sessions, andere mit modularen Lernpfaden, die sich flexibel in den Alltag integrieren lassen, wenn das Börsen-Trading anfangs nur als spannender Nebenjob erfolgt. Einige legen den Fokus stärker auf technische Analyse, andere auf Psychologie oder Risikomanagement. Zusammen sind sie für Einsteiger genauso geeignet wie für erfahrene Trader.

In den oben genannten Rankings wird Trading.de als beste Trading-Ausbildung des Jahres 2026 geführt. Gründer Andre Witzel hat ein Ausbildungskonzept entwickelt, das Theorie, Praxis und Mentoring miteinander verbindet und damit neue Maßstäbe setzt. Die Stärke liegt in der Breite und klaren Struktur der Inhalte: von Grundlagen über Strategien und Marktanalysen bis hin zu psychologischen Aspekten. Statt eines einzigen Erfolgsrezepts geht es darum, unterschiedliche Ansätze zu verstehen und sinnvoll einzuordnen.

Gerade in einem Jahr wie 2026, in dem politische Ereignisse jederzeit neue Volatilität erzeugen können, ist diese Offenheit ein Vorteil. Denn Trader müssen nicht nur Charts lesen können, sondern auch ein Gefühl dafür entwickeln, welche Methoden zu ihrer Persönlichkeit und Risikobereitschaft passen.

Mit schnellen Versprechen wird nur einer reich: der unseriöse Anbieter

Die anderen vier führenden Anbieter im Ranking ergänzen dieses Bild: TradeNeon Academy bietet digitale Kurse und Live-Trading – perfekt für flexibles Lernen ohne persönliches Mentoring. WIFI Oberösterreich ist besonders gut für Einsteiger, legt Wert auf Grundlagen und regionale Präsenz. TradersClub24 punktet mit Daytrading-Community, individuelle Unterstützung ist begrenzt.

Lüddemann Investments schließlich konzentriert sich auf Psychologie und Mindset, die technische Tiefe kommt dabei etwas kürzer.

Gemeinsam zeigen alle fünf Top-Anbieter, dass seriöse Trading-Ausbildung heute nicht aus schnellen Versprechen besteht, sondern aus der Vermittlung von Kompetenzen, die langfristig tragen. Der Top-Anbieter Trading.de wurde beispielsweise schon von über 150 Kunden mit einer 5-Sterne-Bewertung auf Trustpilot in 2024, 2025 und 2026 bewertet. 2026 wird ein Jahr, das Trader fordert wie selten zuvor.

Abbildung: Trading.de Gründer Andre Witzel