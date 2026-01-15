    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Minister will 'große Lösung' bei Düngeregeln

    Für Sie zusammengefasst
    • Bundesagrarminister plant umfassende Düngeregelungen.
    • Gericht fordert Nachbesserungen bei Düngeverordnung.
    • Umsetzung dauert, Geduld bei Diskussionen nötig.
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundesagrarminister Alois Rainer plant angesichts gerichtlich geforderter Nachbesserungen an Düngeregeln für die Landwirte umfassendere Neuregelungen. "Meines Erachtens ist das Düngerecht in den letzten Jahren mit vielen Reparaturen, die durchaus notwendig waren, unglaublich kompliziert geworden", sagte der CSU-Politiker vor der Agrarmesse Grüne Woche in Berlin. Er tendiere daher zu einer "großen, vollumfänglichen Lösung".

    Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hatte mit einer Entscheidung im Oktober Nachbesserungen an Teilen der Düngeverordnung verlangt. Vor allem Vorgaben zum Ausweisen von Flächen, auf denen wegen zu hoher Nitratwerte im Grundwasser besondere Beschränkungen fürs Düngen gelten, reichten nicht aus, entschied der 10. Senat. Er gab Klagen von Landwirten aus Bayern recht.

    Umsetzung dauert noch

    Rainer warb noch um Geduld bei der Umsetzung von Neuregelungen. Die schriftliche Urteilsbegründung liege noch nicht vor. Zudem bedeute eine "große Lösung" auch lange Diskussionen, unter anderem mit der EU-Kommission. Beteiligt werden sollten auch Wasserversorger und die Landwirtschaft./sam/DP/jha





    dpa-AFX
