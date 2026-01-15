    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZalaris AktievorwärtsNachrichten zu Zalaris
    zvoove Group ernennt Otto Lepikkö zum Chief Operating Officer

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    MÜNCHEN, 15. Januar 2026 /PRNewswire/ -- zvoove, führender Anbieter von Software und KI-Lösungen für die Zeitarbeits-, Sicherheits- und Reinigungsbranche, gibt die Ernennung von Otto Lepikkö zum Chief Operating Officer (COO) mit Wirkung zum 1. Januar 2026 bekannt. In dieser Funktion berichtet Lepikkö direkt an den CEO der zvoove Group, Oliver Muhr, und verstärkt das C-Level-Führungsteam.

    Otto Lepikkö, COO zvoove Group

    In seinem neuen Aufgabenbereich zeichnet Lepikkö für die Steuerung der strategischen Operating Models, die Leitung von Effizienzinitiativen sowie die Führung der operativen Einheiten verantwortlich. Darüber hinaus übernimmt er die strategische Aufsicht über mehrere Unit-übergreifende Initiativen, die darauf abzielen, die marktführende Position der Gruppe weiter auszubauen.

    „Wir freuen uns sehr, Otto Lepikkö im Führungsteam begrüßen zu dürfen", erklärt Oliver Muhr, CEO, zvoove Group. „Otto ist eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz bei der Skalierung internationaler Geschäftsabläufe sowie der Steigerung von Wachstum und Rentabilität. Seine fundierte Expertise im Bereich HCM- und Payroll-Software und seine Erfahrung in der Leitung von Unternehmenstransformationen werden von unschätzbarem Wert sein, während wir unsere Prozesse weiter optimieren und unser internationales Wachstum beschleunigen."

    Lepikkö bringt weitreichende Management-Erfahrung in die Position ein. Zuletzt war er als Executive Vice President bei Accountor tätig, wo er ein internationales Business mit 1.700 Mitarbeitern in sieben Ländern leitete. Zuvor verantwortete er als Group COO bei Zalaris das operative Geschäft in neun Märkten. Er ist Spezialist für groß angelegte Transformationen, die Automatisierung manueller Prozesse sowie die Effizienzsteigerung im Bereich Customer Success. Dank seines starken Hintergrunds im Bereich M&A hat Lepikkö zudem die Integration von über 20 Akquisitionen in verschiedenen internationalen Märkten erfolgreich geleitet.

    „Ich freue mich, die zvoove Group in einer so entscheidenden Phase ihrer Entwicklung zu unterstützen", so Otto Lepikkö. „Gemeinsam mit unseren internationalen Teams ist es mein Ziel, unsere Operating Models zu stärken, unsere Plattform effizient zu skalieren und den Mehrwert für unsere Kunden weiter zu erhöhen. Durch eine stärkere Konsistenz, Automatisierung und marktübergreifende Abstimmung werden wir die Position von zvoove als führender Software- und KI-Partner in unseren Zielbranchen und -Märkten weiter festigen."

    Über die zvoove Group

    Die zvoove Group ist der weltweit marktführende Anbieter von Software und KI-Lösungen für die Personaldienstleistungs-, Reinigungs- und Sicherheitsdienstleistungs-Branchen. Im dynamischen Ökosystem von Zeitarbeits-, Reinigungs- und privaten Sicherheitsfirmen, Arbeitnehmern und Unternehmen, digitalisiert und optimiert zvoove Prozesse für mehr Effizienz und Wettbewerbsvorteile. Durch die End-to-End-Digitalisierung für Dienstleister, mehr Jobangebote und Karrierechancen für Arbeitnehmer und zuverlässige Arbeitskräfte für Unternehmen verbessert die zvoove Group Arbeitswelten.

    Rund 8.500 Kunden vertrauen auf die zvoove Group. Sie verwalten heute mehr als drei Mio. Arbeitnehmer, 24 Mrd. EUR jährliche Gehaltsabrechnungen und über drei Mio. Bewerbungen pro Jahr über die zvoove Plattformen. Die zvoove Group beschäftigt weltweit 950 Mitarbeitende an 25 Standorten in ganz Europa und Lateinamerika. www.zvoove.com

    Bild - https://mma.prnewswire.com/media/2862561/zvoove.jpg
    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2722713/5719774/zvoove_Logo.jpg

    zvoove Logo

     

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/zvoove-group-ernennt-otto-lepikko-zum-chief-operating-officer-302662354.html





