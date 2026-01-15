Chaos bei Coinbase: Gesetz-Rückzieher verunsichert Anleger!

Coinbase Global gehörte am Donnerstagmorgen zu den Verlierern im S&P 500, nachdem das Unternehmen seine Unterstützung für den Digital Asset Market Clarity Act abrupt zurückgezogen hatte. Diese Entscheidung kam vor einer Anhörung des Senatsbankausschusses, der das Gesetz diskutieren wollte. Im Vorfeld kam es zu einer Korrektur bei Bitcoin und anderen Kryptowährungen. Im Handel fiel die Coinbase-Aktie vorbörslich.

Obwohl die Entscheidung, sich gegen das Gesetz auszusprechen, kurzfristig zu einem Rückgang geführt hat, könnte sie sich langfristig als vorteilhaft für Coinbase und das gesamte Krypto-Ökosystem herausstellen. CEO Brian Armstrong erklärte in einem Beitrag auf der Plattform X, dass der Gesetzesentwurf "wesentlich schlechter als der Status quo" sei. Er fügte hinzu, dass das Unternehmen lieber keinen Gesetzesentwurf sehen würde, als einen, der "die Belohnungen für Stablecoins zunichte macht".

Die Haltung von Armstrong kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der Vorsitzende des Bankenausschusses des Senats, Tim Scott, die Verschiebung der Sitzung als "kurze Pause" bezeichnete und betonte, dass "alle weiterhin in gutem Glauben am Verhandlungstisch sitzen".

Armstrong äußerte sich zuversichtlich, dass mit weiteren Bemühungen ein besserer Entwurf des Gesetzes erzielt werden könne, obwohl er betonte, dass der Entwurf "zu viele Probleme" aufweise. Darunter fiel ein nahezu vollständiges Verbot von tokenisierten Aktien und eine Einschränkung dezentraler Finanzdienstleistungen.

Fazit

Sollte Armstrong recht behalten, könnte dies laut Barron's zu einer Wiederbelebung des Krypto-Marktes führen und auch Coinbase sowie andere Unternehmen, die mit digitalen Vermögenswerten verbunden sind, profitieren.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



