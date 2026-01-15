BANK OF AMERICA (BOFA) stuft BMW auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Underperform" belassen. Analyst Horst Schneider bewertete die Autokonzerne am Donnerstag gemäß dem Durchschnittsalter ihrer Fahrzeugmodelle sowie dem Umsatzanteil neuer Modelle in den Jahren 2026 und 2027. Er suchte damit nach Gewinnern und Verlierern im Modellzyklus. VW beziehungsweise Audi winke 2026 das stärkste Jahr, BMW sei in einer Übergangsphase. Mercedes werde im Elektro-Bereich stärker und Stellantis in den USA. Dafür zeichne sich für letztere in Europa Schwäche ab./ag/menVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,12 % und einem Kurs von 89,78EUR auf Tradegate (15. Januar 2026, 13:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BANK OF AMERICA (BOFA)

Analyst: Horst Schneider

Analysiertes Unternehmen: BMW

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 85

Kursziel alt: 85

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



