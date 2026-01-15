Aztec Minerals (TSXV AZT, WKN A2DRF0) kann erneut mit positiven Ergebnissen aus dem laufenden Bohrprogramm auf der Tombstone-Liegenschaft im Südosten von Arizona auftrumpfen. Gleichzeitig gibt das Unternehmen die erneute Ausweitung der Bohrkampagne bekannt.

Im Mittelpunkt der jüngsten Meldung stehen neun Rückspülbohrungen (RC drilling) aus dem historischen Contention-Mine-Areal des Zielgebiets Contention. Die Resultate untermauern nach Aussage von Aztec dabei insbesondere die breite Kontinuität der oxidierten Silber-Gold-Mineralisierung seitlich und in die Tiefe – und waren ein wesentlicher Grund dafür, dass das Programm um 3.500 Meter erweitert wurde.

Jetzt mehr erfahren:

133 g/t Silberäquivalent ab Oberfläche: Aztec Minerals baut Arizona-Bohrprogramm massiv aus

