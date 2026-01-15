    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz
    BANK OF AMERICA (BOFA) stuft VOLKSWAGEN auf 'Buy'

    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Horst Schneider bewertete die Autokonzerne am Donnerstag gemäß dem Durchschnittsalter ihrer Fahrzeugmodelle sowie dem Umsatzanteil neuer Modelle in den Jahren 2026 und 2027. Er suchte damit nach Gewinnern und Verlierern im Modellzyklus. VW beziehungsweise Audi winke 2026 das stärkste Jahr, BMW sei in einer Übergangsphase. Mercedes werde im Elektro-Bereich stärker und Stellantis in den USA. Dafür zeichne sich für letztere in Europa Schwäche ab./ag/men

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,11 % und einem Kurs von 102,7EUR auf Tradegate (15. Januar 2026, 13:25 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BANK OF AMERICA (BOFA)
    Analyst: Horst Schneider
    Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 115
    Kursziel alt: 115
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
