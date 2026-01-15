GOLDMAN SACHS stuft Knorr-Bremse auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 108 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa widmete sich am Mittwoch der bevorstehenden Berichtssaison der europäischen Investitionsgüterbranche. Insgesamt erwartet sie wenig Veränderung gegenüber dem dritten Quartal. Bei Knorr passte sie ihre Schätzungen an Währungsbewegungen und die Duagon-Übernahme an./ag/menVeröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 23:13 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 99,10EUR auf Tradegate (15. Januar 2026, 12:07 Uhr) gehandelt.