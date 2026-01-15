Verdi
Schwere Tarifverhandlung für Lufthansa-Bodenpersonal
- Verdi fordert 6% mehr Lohn für 20.000 Lufthansa-Beschäftigte.
- Untere Lohngruppen sollen mindestens 250 Euro mehr erhalten.
- Verhandlungen beginnen Montag, Warnstreiks vorerst nicht geplant.
BERLIN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit einer Forderung nach 6 Prozent mehr Geld geht die Gewerkschaft Verdi in die Tarifverhandlungen für rund 20.000 Bodenbeschäftigte des Lufthansa -Konzerns. Für die unteren Lohngruppen soll es mindestens 250 Euro monatlich mehr geben. Die Verhandlungen beginnen am Montag in Frankfurt.
"Wir erwarten durchaus schwierige Verhandlungen", sagt Verdi-Verhandlungsführer Marvin Reschinsky. Es sei nicht akzeptabel, dass der Konzern trotz wirtschaftlicher Erfolge für die Beschäftigten kein Geld in die Hand nehmen wolle. "Diese Sichtweise des Konzerns gilt es im Laufe der Verhandlungen zu drehen - mit dem starken Rückhalt der Beschäftigten."
Die Passagiere müssen zum Auftakt der Gespräche in Frankfurt noch keine Warnstreiks fürchten. Die von Verdi vertretenen Berufsgruppen etwa in der Technik, am Check-In oder in der Kundenbetreuung sind aber wie das fliegende Personal im Konfliktfall in der Lage, den Flugbetrieb lahmzulegen. 2024 brachte erst die Schlichtung eine Lösung./ceb/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,28 % und einem Kurs von 8,362 auf Tradegate (15. Januar 2026, 13:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -9,25 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,97 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 10,04 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,2857EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -16,45 %/-4,51 % bedeutet.
