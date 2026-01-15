    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFresenius AktievorwärtsNachrichten zu Fresenius

    Fresenius - Aktie im Blickpunkt - 15.01.2026

    Am 15.01.2026 ist die Fresenius Aktie, bisher, um -3,32 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Fresenius Aktie.

    Foto: Arne Dedert - dpa

    Fresenius ist ein führendes Gesundheitsunternehmen, das Dialyseprodukte, Krankenhausdienstleistungen und Infusionstherapien anbietet. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert es mit Unternehmen wie Baxter und DaVita. Fresenius' Alleinstellungsmerkmal ist sein breites Produktportfolio und integrierte Lösungen im Gesundheitsbereich.

    Fresenius Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 15.01.2026

    Mit einer Performance von -3,32 % musste die Fresenius Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,41 %, geht es heute bei der Fresenius Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Fresenius-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +6,21 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Fresenius Aktie damit um +6,34 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,93 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Fresenius auf +5,95 %.

    Fresenius Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,34 %
    1 Monat +8,93 %
    3 Monate +6,21 %
    1 Jahr +48,95 %

    Informationen zur Fresenius Aktie

    Es gibt 563 Mio. Fresenius Aktien. Damit ist das Unternehmen 28,25 Mrd. € wert.

    Fresenius Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Fresenius Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fresenius Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Fresenius

    -4,01 %
    +6,34 %
    +8,93 %
    +6,21 %
    +48,95 %
    +81,57 %
    +33,42 %
    -14,23 %
    +3.457,14 %
    ISIN:DE0005785604WKN:578560



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
