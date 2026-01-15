Fresenius - Aktie im Blickpunkt - 15.01.2026

Mit einer Performance von -3,32 % musste die Fresenius Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,41 %, geht es heute bei der Fresenius Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Fresenius ist ein führendes Gesundheitsunternehmen, das Dialyseprodukte, Krankenhausdienstleistungen und Infusionstherapien anbietet. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert es mit Unternehmen wie Baxter und DaVita. Fresenius' Alleinstellungsmerkmal ist sein breites Produktportfolio und integrierte Lösungen im Gesundheitsbereich.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Fresenius-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +6,21 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Fresenius Aktie damit um +6,34 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,93 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Fresenius auf +5,95 %.

Fresenius Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,34 % 1 Monat +8,93 % 3 Monate +6,21 % 1 Jahr +48,95 %

Informationen zur Fresenius Aktie

Es gibt 563 Mio. Fresenius Aktien. Damit ist das Unternehmen 28,25 Mrd. € wert.

Der Dax hat sich am Donnerstag nach einem verhaltenen Start und kleineren Sprüngen bis zum Mittag auf dem Vortagesniveau eingependelt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 25.290 Punkten berechnet …

Emittent / Herausgeber: VR Equitypartner GmbH / Schlagwort(e): Ankauf VR Equitypartner begleitet die GBS EMS Group beim Zukauf des EMS-Spezialisten productware 15.01.2026 / 10:00 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / …

Fresenius Aktie jetzt kaufen?

Ob die Fresenius Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fresenius Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.