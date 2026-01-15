SGL Carbon Aktie hebt ab. Was steckt dahinter? - 15.01.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die SGL Carbon Aktie. Mit einer Performance von +14,74 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,16 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SGL Carbon Aktie. Nach einem Plus von +0,16 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 3,6200€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

SGL Carbon ist ein führender Anbieter von Kohlenstoff- und Graphitprodukten, mit einer starken globalen Präsenz und einem Fokus auf Innovation und maßgeschneiderte Lösungen.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +12,91 % bei SGL Carbon.

Allein seit letzter Woche ist die SGL Carbon Aktie damit um +5,37 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +23,26 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +17,29 % gewonnen.

SGL Carbon Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,37 % 1 Monat +23,26 % 3 Monate +12,91 % 1 Jahr -15,26 %

Informationen zur SGL Carbon Aktie

Es gibt 122 Mio. SGL Carbon Aktien. Damit ist das Unternehmen 442,26 Mio. € wert.

SGL Carbon Aktie jetzt kaufen?

Ob die SGL Carbon Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SGL Carbon Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.