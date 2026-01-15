Griechenland bekommt von Frankreich gekaufte Fregatte

ATHEN (dpa-AFX) - Griechenland hat die erste von vier hochmodernen, jeweils rund eine Milliarde Euro teuren Fregatten empfangen, die Athen von Frankreich gekauft hat. "Es ist ein weiterer Schritt, damit die Abschreckungsfähigkeit des Landes von niemandem infrage gestellt wird", sagte der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis bei dem Festakt zum Empfang des Kriegsschiffes, der vom griechischen Fernsehen übertragen wurde.

Die Anschaffung der Schiffe des Typs Belharra ist Teil des großen Rüstungsprogramms des Landes: Bis 2036 will Athen 25 Milliarden Euro in neue Waffensysteme, Schiffe, Kampfjets und moderne Verteidigungstechnologien stecken. Dafür wird auch das EU-Rüstungsprogramm Safe genutzt. Geplant sind unter anderem die Anschaffung von 20 amerikanischen F-35-Tarnkappenjets sowie der Kauf neuer israelischer Luftabwehrsysteme.