Bundeswehr versendet erste Briefe für neuen Wehrdienst

KÖLN/BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundeswehr hat die ersten Fragebögen für den neuen Wehrdienst auf den Weg gebracht. Die Briefe mit den Dokumenten wurden gepackt und sollten noch am Donnerstag versendet werden, wie eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.

Alle Männer und Frauen, die volljährig werden, erhalten nun in einem ersten Schritt den Fragebogen, um Eignung und Motivation für die Bundeswehr zu erheben - jene, die in diesem Jahr bereits Geburtstag hatten, erhalten ihn nachlaufend. Junge Männer müssen den Bogen verpflichtend ausfüllen, denn nach dem Grundgesetz ist eine Wehrpflicht nur für Männer möglich. Für junge Frauen ist dies freiwillig.