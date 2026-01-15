JPMORGAN stuft Mercedes-Benz Group auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Absatzzahlen im Schlussquartal 2025 mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Overweight"belassen. Die regionale Verteilung sei ähnlich wie bei BMW, schrieb Jose Asumendi am Donnerstag. Die Gewichtung liege mehr auf Europa und Nordamerika. Die Profitabilität dürfte im vierten Quartal geringer gewesen sein als im dritten Jahresviertel./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 09:51 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 09:51 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,14 % und einem Kurs von 59,36EUR auf Tradegate (15. Januar 2026, 13:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: Mercedes-Benz Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 70

Kursziel alt: 70

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

