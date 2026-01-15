    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNEO Battery Materials AktievorwärtsNachrichten zu NEO Battery Materials

    NEO Battery Materials Aktie - Kurs legt am 15.01.2026 stark zu

    Am heutigen Handelstag konnte die NEO Battery Materials Aktie bisher um +10,19 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der NEO Battery Materials Aktie.

    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    NEO Battery Materials ist ein innovatives Unternehmen im Bereich der Batteriematerialien, das sich auf die Entwicklung von Silizium-Anoden spezialisiert hat, um die Effizienz von Lithium-Ionen-Batterien zu steigern. Es konkurriert mit Firmen wie Sila Nanotechnologies und Group14 Technologies und hebt sich durch patentierte Technologien und umweltfreundliche Ansätze ab.

    NEO Battery Materials Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 15.01.2026

    Die NEO Battery Materials Aktie konnte bisher um +10,19 % auf 0,4540 zulegen. Das sind +0,0420  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +11,35 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der NEO Battery Materials Aktie. Nach einem Plus von +11,35 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 0,4540, mit einem Plus von +10,19 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Der Kurs der NEO Battery Materials Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -8,26 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,57 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +47,74 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die NEO Battery Materials um +19,90 % gewonnen.

    NEO Battery Materials Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,57 %
    1 Monat +47,74 %
    3 Monate -8,26 %
    1 Jahr -26,61 %

    Informationen zur NEO Battery Materials Aktie

    Es gibt 132 Mio. NEO Battery Materials Aktien. Damit ist das Unternehmen 60,21 Mio. € wert.

    Lithium-Knappheit wächst: So profitieren BYD, NEO Battery Materials und DroneShield


    Eine neue Ära der Knappheit bricht an. Die Lithiumpreise schießen durch die Decke. Während sich Lithium zum strategischen Öl des 21. Jahrhunderts wandelt, entfachen völlig neue Technologien den Energiehunger. Elektromobilität, Drohnen, Robotik und …

    NEO Battery Materials Aktie jetzt kaufen?


    Ob die NEO Battery Materials Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NEO Battery Materials Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    NEO Battery Materials

    +9,71 %
    +4,57 %
    +47,74 %
    -8,26 %
    -26,61 %
    +177,63 %
    +91,53 %
    ISIN:CA62908A1003WKN:A2QQBV



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
