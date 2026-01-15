Heute am 15.01.2026: Vonovia Aktie im Blickpunkt

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Vonovia Aktie. Mit einer Performance von +2,54 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Vonovia Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,94 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 25,40€, mit einem Plus von +2,54 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Vonovia ist Europas führendes Wohnungsunternehmen, spezialisiert auf Vermietung und Immobilienmanagement. Es dominiert den deutschen Markt und expandiert in Europa. Hauptkonkurrenten sind LEG Immobilien und Deutsche Wohnen. Vonovia zeichnet sich durch umfassende Dienstleistungen und nachhaltige Modernisierungsstrategien aus.

Obwohl sich die Vonovia Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -10,52 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Vonovia Aktie damit um -2,21 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,48 %. Im Jahr 2026 gab es für Vonovia bisher ein Plus von +0,49 %.

Vonovia Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,21 % 1 Monat +2,48 % 3 Monate -10,52 % 1 Jahr -9,18 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Vonovia Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Vonovia Aktie, insbesondere nach der Anleiheemission mit einem Coupon von 1,55%. Es wird über technische Analysen diskutiert, die auf eine mögliche Stabilisierung hindeuten, während gleichzeitig fundamentale Herausforderungen des Immobilienmarktes und stagnierende Transaktionsumsätze thematisiert werden. Die allgemeine Marktentwicklung und steigende Zinsen könnten ebenfalls die Bewertung der Aktie beeinflussen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Vonovia eingestellt.

Informationen zur Vonovia Aktie

Es gibt 836 Mio. Vonovia Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,21 Mrd. € wert.

Der Dax hat sich am Donnerstag nach einem verhaltenen Start und kleineren Sprüngen bis zum Mittag auf dem Vortagesniveau eingependelt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 25.290 Punkten berechnet …

Der Wohnungsmangel in Deutschland hat nach Einschätzung des Pestel-Instituts bereits Ende 2024 einen Rekordstand von bundesweit 1,4 Millionen fehlenden Wohnungen erreicht. Besserung in den nächsten Jahren ist der Studie zufolge nicht in Sicht, wie …

Vonovia Aktie jetzt kaufen?

Ob die Vonovia Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Vonovia Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.