RENK Group Aktie leidet unter Verkäufen - 15.01.2026

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei RENK Group insgesamt ein Minus von -15,04 % zu verkraften.

Am heutigen Handelstag musste die RENK Group Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,66 % im Minus. Die Talfahrt der RENK Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,40 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 59,97€, mit einem Minus von -2,66 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -4,09 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,40 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei RENK Group auf +12,86 %.

RENK Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,09 % 1 Monat +12,40 % 3 Monate -15,04 % 1 Jahr +189,12 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur RENK Group Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der RENK Group Aktie, die in den letzten Tagen um etwa 10% gefallen ist. Analystenmeinungen sind geteilt, insbesondere eine Herabstufung auf 53 € wird als unbegründet kritisiert. Viele Teilnehmer verweisen auf die positiven Auftragsbücher und sehen Potenzial für eine Erholung. Einige Anleger planen Nachkäufe bei niedrigeren Kursen, während andere die Gewinne laufen lassen wollen.

Informationen zur RENK Group Aktie

Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,01 Mrd. € wert.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Sam Burgess veröffentlichte am Donnerstag seinen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Luftfahrt- und …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

RENK Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.