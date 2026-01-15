    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRENK Group AktievorwärtsNachrichten zu RENK Group

    Besonders beachtet!

    377 Aufrufe 377 0 Kommentare 0 Kommentare

    RENK Group Aktie leidet unter Verkäufen - 15.01.2026

    Am 15.01.2026 ist die RENK Group Aktie, bisher, um -2,66 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der RENK Group Aktie.

    Besonders beachtet! - RENK Group Aktie leidet unter Verkäufen - 15.01.2026
    Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa

    RENK Group Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.01.2026

    Am heutigen Handelstag musste die RENK Group Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,66 % im Minus. Die Talfahrt der RENK Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,40 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 59,97, mit einem Minus von -2,66 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei RENK Group insgesamt ein Minus von -15,04 % zu verkraften.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu RENK Group!
    Short
    63,06€
    Basispreis
    0,44
    Ask
    × 14,69
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    57,25€
    Basispreis
    0,41
    Ask
    × 14,32
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -4,09 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,40 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei RENK Group auf +12,86 %.

    RENK Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,09 %
    1 Monat +12,40 %
    3 Monate -15,04 %
    1 Jahr +189,12 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur RENK Group Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der RENK Group Aktie, die in den letzten Tagen um etwa 10% gefallen ist. Analystenmeinungen sind geteilt, insbesondere eine Herabstufung auf 53 € wird als unbegründet kritisiert. Viele Teilnehmer verweisen auf die positiven Auftragsbücher und sehen Potenzial für eine Erholung. Einige Anleger planen Nachkäufe bei niedrigeren Kursen, während andere die Gewinne laufen lassen wollen.

    Zur RENK Group Diskussion

    Informationen zur RENK Group Aktie

    Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,01 Mrd. € wert.

    GOLDMAN SACHS stuft Renk auf 'Neutral'


    Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Sam Burgess veröffentlichte am Donnerstag seinen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Luftfahrt- und …

    Börsenstart Europa - 15.01. - FTSE Athex 20 stark +2,22 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    RENK Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    RENK Group

    -2,60 %
    -4,09 %
    +12,40 %
    -15,04 %
    +189,12 %
    +267,03 %
    ISIN:DE000RENK730WKN:RENK73



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! RENK Group Aktie leidet unter Verkäufen - 15.01.2026 Am 15.01.2026 ist die RENK Group Aktie, bisher, um -2,66 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der RENK Group Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     