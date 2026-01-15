Broadcom Aktie gut behauptet +2,21 % - 15.01.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Broadcom Aktie. Mit einer Performance von +2,21 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Broadcom Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,04 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 298,55€, mit einem Plus von +2,21 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Broadcom ist ein führendes Technologieunternehmen, das Halbleiter- und Softwarelösungen anbietet. Es hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Intel, Qualcomm und Nvidia. Seine Alleinstellungsmerkmale sind eine breite Produktpalette und strategische Akquisitionen.

Obwohl sich die Broadcom Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -2,65 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +1,05 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,17 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -1,09 % verloren.

Broadcom Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,05 % 1 Monat -4,17 % 3 Monate -2,65 % 1 Jahr +34,52 %

Informationen zur Broadcom Aktie

Es gibt 5 Mrd. Broadcom Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,41 Bil. € wert.

Nachdem China die Hürden für Nvidias Chips extrem hoch gelegt hat, bekommen Cybersecurity-Aktien ihr Fett weg. Im Namen der nationalen Sicherheit ruft Peking dazu auf, keine Software aus den USA und Israel zu verwenden.

Broadcom Aktie jetzt kaufen?

Ob die Broadcom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Broadcom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.