Boston Scientific Aktie knickt ein - 15.01.2026

Die Boston Scientific Aktie ist bisher um -2,86 % auf 78,20€ gefallen. Das sind -2,30 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Boston Scientific Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,49 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,86 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Boston Scientific ist ein global führendes Unternehmen in der Medizintechnik, das innovative Lösungen in der Kardiologie und anderen medizinischen Bereichen bietet. Mit einem breiten Produktportfolio und starker Marktpräsenz konkurriert es mit Medtronic und Abbott. Seine Innovationskraft und technologischen Fortschritte sind zentrale Alleinstellungsmerkmale.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Boston Scientific Verluste von -8,31 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -9,83 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,55 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Boston Scientific um -6,40 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,34 % geändert.

Boston Scientific Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,83 % 1 Monat -3,55 % 3 Monate -8,31 % 1 Jahr -13,21 %

Informationen zur Boston Scientific Aktie

Es gibt 1 Mrd. Boston Scientific Aktien. Damit ist das Unternehmen 115,04 Mrd.EUR € wert.

Boston Scientific Aktie jetzt kaufen?

Ob die Boston Scientific Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Boston Scientific Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.