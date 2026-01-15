Börsen Update Europa - 15.01. - FTSE Athex 20 stark +2,78 %

Der MDAX bewegt sich bei 31.762,58 PKT und fällt um -0,19 %. Top-Werte: AIXTRON +5,13 %, Deutsche Wohnen +2,49 %, TAG Immobilien +2,38 % Flop-Werte: TKMS -3,50 %, AUMOVIO -2,96 %, RENK Group -2,76 %

Der DAX bewegt sich bei 25.280,27 PKT und fällt um -0,17 %. Top-Werte: Merck +2,54 %, Vonovia +2,52 %, Siemens Energy +1,88 % Flop-Werte: Fresenius -3,69 %, Mercedes-Benz Group -2,28 %, Commerzbank -1,79 %

Der TecDAX steht aktuell (13:59:53) bei 3.758,74 PKT und fällt um -0,52 %.

Top-Werte: SUESS MicroTec +8,83 %, AIXTRON +5,13 %, Jenoptik +4,98 %

Flop-Werte: ATOSS Software -4,90 %, Ottobock -2,70 %, TeamViewer -2,61 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 6.040,55 PKT und steigt um +0,35 %.

Top-Werte: ASML Holding +6,76 %, Siemens Energy +1,88 %, Anheuser-Busch InBev +1,67 %

Flop-Werte: Prosus Registered (N) -2,73 %, Mercedes-Benz Group -2,28 %, Vinci -1,87 %

Der ATX bewegt sich bei 5.415,20 PKT und fällt um -0,70 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +3,22 %, PORR +3,18 %, CA-Immobilien-Anlagen +2,58 %

Flop-Werte: Raiffeisen Bank International -1,95 %, OMV -1,85 %, Erste Group Bank -1,63 %

Der SMI bewegt sich bei 13.519,32 PKT und steigt um +0,07 %.

Top-Werte: Partners Group Holding +3,17 %, Lonza Group +2,18 %, ABB +1,81 %

Flop-Werte: Geberit -4,72 %, Kuehne + Nagel International -2,40 %, Swiss Life Holding -0,64 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 8.308,24 PKT und fällt um -0,44 %.

Top-Werte: STMicroelectronics +1,86 %, Dassault Systemes +0,89 %, Carrefour +0,85 %

Flop-Werte: Kering -2,42 %, Renault -1,89 %, Vinci -1,87 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.018,98 PKT und gewinnt bisher +1,26 %.

Top-Werte: SKF (B) +1,91 %, ABB +1,81 %, Volvo Registered (B) +1,62 %

Flop-Werte: Telia Company -1,02 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -0,74 %, Securitas Shs(B) -0,28 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 5.550,00 PKT und gewinnt bisher +2,78 %.

Top-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction +6,30 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,86 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,56 %

Flop-Werte: Jumbo -2,64 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,44 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -0,34 %