Canary Gold startet 20.000 Meter umfassendes Bohrprogramm mit zwei Bohranlagen im Projekt Madeira

Vancouver, British Columbia – 15. Januar 2026 / IRW-Press / Canary Gold Corp. (CSE: BRAZ; OTC: CNYGF; FWB: K5D) („Canary“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Explorationsprogramm 2026 im Projekt Madeira mobilisiert wurde. Die erste Bohranlage ist bereits am Standort eingetroffen. Das Unternehmen hat die Firma Geosol, einen führenden Anbieter von Auftragsbohrungen, mit der Durchführung einer umfassenden Bohrkampagne mit mehreren Bohranlagen beauftragt, mit der die oberflächennahe Mineralisierung bestimmt werden soll.

Für das Explorationsprogramm wurde eine Strategie mit zwei Bohranlagen gewählt, um neben Spezialbohrungen zur Ermittlung geologischer Daten auch eine rasche regionale Erkundung zu ermöglichen.

Abbildung 1. Bagger und Bohranlage werden mit dem LKW zum Projekt Madeira River gebracht.

Schneckenbohrungen (im Gange)

Die erste Bohranlage ist vor Ort eingetroffen und wird derzeit zu den ersten Bohransatzplätzen transportiert. Die Anlage basiert auf einem Schneckenbohrsystem; diese spezielle Technik ist eine Variante des Diamantbohrens und wurde für den Einsatz bei instabilen Bodenverhältnissen optimiert. Mit dieser Methode sollen insbesondere hochwertige Proben aus dem vielversprechenden geologischen Horizont „Mocururu” und den damit verbundenen prospektiven Schotterbänken gewonnen werden.

Hier die wichtigsten Punkte des Schneckenbohrprogramms:

- Abgrenzung vorrangiger geologischer Zonen (Mocururu und Schotterbänke).

- Gesamtbohrleistung: Rund 5.000 Meter in etwa 100 Bohrlöchern.

- Abstände: Erstraster im Format 200 m x 100 m; es besteht die Möglichkeit, den Abstand auf Grundlage von Sichtungen und Analyseergebnissen zu verringern.

- Tiefe: Oberflächennahe Bohrungen bis zu einer maximalen Tiefe von etwa 50 Metern pro Bohrloch.

Bohrungen im Umkehrspülverfahren (RC) (Start Ende Januar)

Das Unternehmen rechnet mit der Anlieferung einer zweiten Bohranlage – einem Bohrer mit Umkehrspülung (RC) – in der zweiten Januarhälfte. Während sich die Schneckenbohrungen auf die Definition spezifischer geologischer Formationen im oberflächennahen Bereich konzentrieren, wird die RC-Anlage zur „Durchforstung“ der gesamten Konzessionsfläche, die Teil der ursprünglichen Vereinbarung mit New Frontiers ist, verwendet.

Diese Bohrphase dient der raschen Bewertung der geologischen Kontinuität auf regionaler Ebene sowie der Ermittlung neuer Zielzonen mit hoher Priorität auf dem Konzessionsgelände. Bohrungen im Bereich der zusätzlichen Konzessionsflächen, die Teil der Vereinbarung mit Talisman sind, sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorgesehen.

Hier die wichtigsten Highlights der RC-Bohrungen:

- Zielsetzung: Regionale Erkundungsbohrungen in weiten Teilen des Konzessionsgebiets und Auffindung neuer geologischer Anomalien.

- Gesamtbohrleistung: Rund 15.000 Meter in etwa 300 Bohrlöchern.

- Abstände: Weiträumiges Erkundungsraster im Format 2.000 m x 1.000 m.

- Tiefe: Konsequente Erkundung des Oxiderzprofils bis zu einer maximalen Tiefe von etwa 50 Metern.

Aktualisierung der Website und der Informationen für Anleger

Neben den Mobilisierungsarbeiten für sein Explorationsprogramm 2026 hat das Unternehmen auch seine Unternehmenswebsite und seine Anlegerpräsentation grundlegend aktualisiert. Anhand der aktualisierten Unterlagen sollen die geologischen Rahmenbedingungen, die Explorationsstrategie und die Ausdehnung der Konzessionsflächen des Unternehmens klarer kommuniziert werden. Gleichzeitig sollen die Anleger Zugang zu einer konsistenten Offenlegung erhalten.

Im Update der Website und der Anlegerpräsentation kommt auch der Übergang des Unternehmens in eine aktive Umsetzungsphase zum Ausdruck. Die Aktionäre erhalten einen besseren fachlichen Kontext und einen strukturierteren Überblick über Canarys Explorationsziele im Projekt Madeira und in der gesamten Region Madeira River.

Mark Tommasi, President von Canary Gold Corp., erklärt:

„Nachdem wir nun in eine aktive Bohrphase eintreten, war es für uns wichtig, unsere öffentlich zugänglichen Unterlagen unseren Aktivitäten anzupassen. In der aktualisierten Website und der Anlegerpräsentation kommt nun besser zum Ausdruck, wo das Unternehmen heute steht. Außerdem werden damit auch die weiteren Schritte auf dem Weg in ein voraussichtlich sehr produktives Explorationsjahr klarer und verständlicher kommuniziert.“

Ausgabe von Optionen

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass gemäß den Bestimmungen seines Aktienoptionsplans (Omnibus Equity Incentive Plan) bestimmten Direktoren, Führungskräften und Beratern des Unternehmens insgesamt 6.107.500 Aktienoptionen gewährt wurden. Die Optionen haben einen Ausübungspreis von 0,27 $ pro Stammaktie und verlieren fünf Jahre nach dem Ausgabedatum ihre Gültigkeit. Gemäß den einschlägigen Börsenrichtlinien sind alle Wertpapiere ab dem Ausgabedatum an eine gesetzliche Haltedauer von vier Monaten und einen Tag gebunden.

Die Zuteilung der Aktienoptionen an bestimmte Direktoren und Führungskräfte gilt gemäß der Vorschrift „Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions“ („MI 61-101“) als eine „Transaktion mit einer nahestehenden Partei“ (related party transaction). Das Unternehmen beruft sich auf die Ausnahmegenehmigung hinsichtlich der Erfordernis einer formellen Bewertung und der Zustimmung der Minderheitsaktionäre gemäß Abschnitt 5.5(a) bzw. Abschnitt 5.7(1)(a) der Vorschrift MI 61-101, da der faire Marktwert der den nahestehenden Parteien gewährten Aktienoptionen einen Wert von 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht übersteigt. Einen mindestens 21 Tage vor der Zuteilung der Aktienoptionen vorzulegenden Bericht über wesentliche Änderungen (Material Change Report) hat das Unternehmen nicht eingereicht. Diese Entscheidung ist für eine Zuteilung von Aktienoptionen angesichts der beanspruchten Ausnahmegenehmigungen angemessen.

Erklärung des qualifizierten Sachverständigen (NI 43-101):

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Andrew Lee Smith, P.Geo., Executive Director von Canary Gold Corp., geprüft und genehmigt, der ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects ist. Herr Smith steht als leitender Angestellter und Direktor in einem Nahverhältnis zum Unternehmen.

Datenüberprüfung:

Bei der Überprüfung der hierin offengelegten wissenschaftlichen und technischen Informationen hat der qualifizierte Sachverständige alle verfügbaren geologischen Protokolle, Feldnotizen, Probenahmedokumente, Berichte über Schwermineralkonzentrate, Analysezertifikate, Laborverfahren und andere relevante technische Aufzeichnungen im Zusammenhang mit dem Explorationsprogramm 2025 des Unternehmens geprüft. Die Überprüfung umfasste die Bewertung der Probenahmemethoden, der Protokolle zur Überwachungskette, der Sicherheit der Proben von der Entnahme bis zum Transport zum Labor sowie eine Überprüfung der Analysemethoden von Overburden Drilling Management Ltd. („ODM“), einem unabhängigen kanadischen Labor, das auf die Bewertung von Schwermineralen spezialisiert ist. Gegebenenfalls wurden Bohrkernfotos, stratigraphische Profile und Feldbeobachtungen mit den Laborergebnissen verglichen, um die Übereinstimmung zu bestätigen.

Einschränkungen & Explorationsstadium:

Die hierin offengelegten Informationen beziehen sich auf Explorationsergebnisse im Frühstadium, darunter Daten zu Schwermineralindikatoren, Erkundungsprobenahmen und vorläufige geologische Auslegungen. Schwermineralanalysen und Feldbeobachtungen liefern keine quantitativen Goldgehalte und können nicht zur Schätzung von Mineralressourcen verwendet werden. Um die Bedeutung der beschriebenen geologischen Merkmale zu bestimmen, sind zusätzliche Bohrungen, systematische Probenahmen und eine Überprüfung der Analyseergebnisse erforderlich.

Vorsorglicher Hinweis zu sichtbarem Gold:

Der qualifizierte Sachverständige weist darauf hin, dass es sich bei dem in dieser Pressemitteilung beschriebenen sichtbaren Gold lediglich um eine qualitative Feststellung vor Ort handelt. Sichtbares Gold bestätigt weder den Gehalt, die Kontinuität noch das Vorkommen einer wirtschaftlich nutzbaren Mineralisierung. Die quantitative Bestimmung des Goldgehalts erfordert eine Analyse mittels Brandprobe und geeignete QA/QC-Verfahren. Das Vorkommen von sichtbarem Gold in einem frühen Stadium sollte nicht als Hinweis auf eine Mineralressource oder Wirtschaftlichkeit gewertet werden.

Vorsorglicher Hinweis zu Explorationszielen & geologischen Auslegungen:

Jeder Hinweis auf eine potenzielle Mineralisierung, in Sedimenten lagernde Paläoseifensysteme bzw. regionale Metallanreicherungen hat konzeptionellen Charakter. Es wurden noch keine ausreichenden Explorationsarbeiten durchgeführt, um eine Mineralressource zu definieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationsarbeiten zur Abgrenzung einer Mineralressource führen werden. Geologische Modelle, einschließlich Interpretationen des Mocururu-Horizonts, des Ursprungs der Sedimente, der Reife des Seifengolds und der Transportmechanismen im Becken, stellen interpretative Hypothesen dar, die auf begrenzten Datensätzen basieren und nicht als endgültig angesehen werden sollten.

Historische Informationen oder Informationen von Dritten:

Der qualifizierte Sachverständige hat Daten, die durch Bezug auf historische Informationen, akademische Referenzen oder geologische Interpretationen von Dritten (einschließlich der technischen Kommentare von ODM) in dieser Mitteilung enthalten sind, nicht unabhängig überprüft und sie sind nicht zwangsläufig repräsentativ für die Mineralisierung innerhalb der aktuellen Konzessionsgrenzen von Canary Gold.

Über Canary Gold Corp.

Canary Gold Corp. ist ein börsennotiertes kanadisches Explorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Weiterentwicklung von Goldprojekten in Brasilien konzentriert. Das Unternehmen hält eine Option auf den Erwerb einer ungeteilten Beteiligung von bis zu 70 % am Projekt Rio Madeira durch eine Reihe von gestaffelten Explorationsausgaben und Meilensteinzahlungen.

Im August 2025 erweiterte Canary seine regionale Strategie durch den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung über den Erwerb einer 100%igen Beteiligung an zehn weiteren Mineralkonzessionen mit einer Gesamtfläche von ca. 94.700 Hektar von Talisman Venture Partners Ltd., einem privaten Unternehmen aus British Columbia, ab. Der Gesamtkaufpreis in Höhe von 1,7 Millionen CAD wird in mehreren Bar- und Aktienzahlungen beglichen, von denen ein Teil gemäß den Bedingungen der Vereinbarung noch aussteht.

Talisman behält eine NSR-Royalty (Net Smelter Return) in Höhe von 1,0 % auf die zukünftige Produktion aus den erworbenen Konzessionen ein. Das Unternehmen kann die Hälfte der NSR-Royalty (wodurch sich die NSR auf 0,5 % reduziert) jederzeit für 1,0 Millionen CAD zurückkaufen.

Zusammen verschaffen diese Beteiligungen Canary Gold einen dominanten und strategisch konsolidierten Grundbesitz in der Region Madeira River im Bundesstaat Rondônia, eine der höffigsten, aber noch wenig erkundeten Goldprovinzen Brasiliens.

