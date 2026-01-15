Refined Energy gibt ein Update zum Bohrprogramm auf dem Projekt Dufferin

Vancouver, British Columbia, 15. Januar 2026 / IRW-Press / Refined Energy Corp. (CSE: RUU; OTC: RRUUF; FWB: CWA0) („Refined“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass die Verträge für das für Februar geplante Bohrprogramm auf Dufferin West nun unterzeichnet wurden. Die Beauftragung der Auftragnehmer ist ein wichtiger Schritt, um eine effiziente und zeitgerechte Durchführung des Bohrprogramms sicherzustellen. Refined verfügt über die Option, eine Beteiligung von bis zu 75 % am Konzessionsgebiet Dufferin West von Eagle Plains Resources Ltd. („Eagle Plains“) zu erwerben.

Die unterzeichneten Verträge betreffen das Bohrunternehmen, die Gravitationsmessung, die Logistik bezüglich Hubschrauber und Starrflügler, Kraftstoff und die Unterbringung. Darüber hinaus freuen sich Refined und Eagle Plains mitzuteilen, dass dem Bohrprogramm bei Dufferin West im Rahmen des Saskatchewan Targeted Mineral Exploration Incentive Program eine Zuwendung von bis zu 50.000 $ zugesprochen wurde. Wie in der Pressemitteilung vom 8. Dezember 2025 beschrieben, basiert das Programm auf den Ergebnissen geophysikalischer und technischer Arbeiten in Kombination mit modernen interpretativen Analysen, um die vielversprechendsten Ziele zu definieren. Der Vorschlag für Phase I umfasst bodengestützte Gravitations- und elektromagnetische Untersuchungen sowie drei Bohrlöcher auf insgesamt etwa 1.200 m, um zwei unterschiedliche Leiter im Konzessionsgebiet Dufferin West zu untersuchen. Das Budget beläuft sich zunächst auf etwa 1,7 Millionen $, vorbehaltlich Anpassungen abhängig vom Zeitplan, dem Fortschritt sowie von den laufenden Ergebnissen. Das Programm ist so strukturiert, dass es mit Fortdauer der Bohrungen und der Ermittlung neuer Ziele erweitert werden kann.

Mark Fields, Chief Executive Officer des Unternehmens, sagt dazu: „Die Auswahl und Beauftragung der richtigen Auftragnehmer ist eine entscheidende Voraussetzung für die Durchführung eines effizienten Bohrprogramms. Wir freuen uns, dass die wichtigsten Verträge für das bevorstehende Bohrprogramm nun in trockenen Tüchern sind, was eine effektive Planung und Umsetzung gewährleisten sollte. Wir sind gut aufgestellt, um das Bohrprogramm im ersten Quartal 2026 durchzuführen und die optimalen Winterbedingungen zu nutzen. Es ist spannend für Refined, das erste Bohrprogramm im ertragreichen Athabasca-Becken in Angriff zu nehmen.“