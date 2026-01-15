Maxus Mining und Palliser Exploration kündigen Fortsetzung der Partnerschaft und erfolgreichen Abschluss der Feldprogramme 2025 an

15. Januar 2026, Vancouver, B.C. / IRW-Press / Maxus Mining Inc. („Maxus“ oder das „Unternehmen“) (CSE: MAXM | FWB: R7V) freut sich, die Fortsetzung der Partnerschaft (die „Partnerschaft“) mit Palliser Exploration Ltd. („Palliser“) sowie den erfolgreichen Abschluss der Feldprogramme 2025 auf den Konzessionsgebieten Quarry, Lotto, Alturas und Hurley (die „Konzessionsgebiete“: siehe Abbildungen 1 und 2) bekannt zu geben.

Palliser ist ein erfahrenes Beratungsunternehmen für Geologie und Exploration, das mit nachweislichen Erfolgen in der Planung und Abwicklung von Explorationsprogrammen in ganz Kanada aufwarten kann, wobei es über besonders fundierte Erfahrung in British Columbia verfügt. Das technische Team von Palliser war an der Leitung und Unterstützung zahlreicher Feld- und Bohrprogramme in der Provinz beteiligt und verfügt damit über praktische Kenntnisse der verschiedenen geologischen Milieus und eines großen Spektrums an Lagerstättenmodellen wie etwa Au-Cu-Mo-Porphyrsystemen, epithermaler Mineralisierung mit geringer Sulfidierung, Hüttenkohlevorkommen und orogenen Goldsystemen. Ergänzt wird diese umfassende Erfahrung durch die direkte Mitarbeit beim Ausbau von Projekten in fortgeschrittenen Phasen, was auch Massenprobenahmen, Gehaltskontrollprogramme sowie den Übergang von Explorations- zu Erschließungsaktivitäten umfasste. Mit einem integrierten technischen Ansatz stellt Palliser sicher, dass Explorationsprogramme effizient abgewickelt werden, strengen technischen Vorgaben entsprechen und an projektspezifischen Zielen in jeder Entwicklungsphase ausgerichtet sind.

Palliser führte im Herbst 2025 erfolgreiche umfangreiche Explorationsprogramme auf den Konzessionsgebieten durch. Diese Programme verliefen effizient und sicher, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf systematischen geologischen Kartierungen und gezielten Gesteinsprobenahmen lag. Insgesamt wurden mehr als 200 Gesteinsproben an der Oberfläche entnommen und zahlreiche wichtige geologische Beobachtungen festgehalten, unter anderem zu Mineralisierungsarten, Alterationsmustern und strukturellen Kontrollen, die das Verständnis der Geologie der Konzessionsgebiete deutlich verbessert haben. Die Ergebnisse der Programme im Herbst 2025 haben in bedeutendem Maße zur Weiterentwicklung der Explorationsmodelle dieser Konzessionsgebiete beigetragen und eine robuste technische Grundlage für Anschlussarbeiten geschaffen. Die bei diesen Arbeiten erfassten Daten und Interpretationen erweitern das Explorationspotenzial der Konzessionsgebiete und werden direkt in der Planung und Priorisierung der Explorationsarbeiten im Vorfeld der Feldsaison 2026 berücksichtigt und so einen Mehrwert schaffen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir die Partnerschaft mit Palliser Exploration fortsetzen werden und die Feldprogramme 2025 auf unseren Projekten in British Columbia erfolgreich zum Abschluss bringen konnten“, so Scott Walters, Chief Executive Officer von Maxus Mining. „Mit einem disziplinierten, technisch exakten Ansatz konnte Palliser hochwertige geologische Daten erfassen und bedeutende Beobachtungen anstellen, die unser Verständnis dieser Konzessionsgebiete wesentlich verbessert haben. Die Arbeiten im Jahr 2025 schaffen eine starke technische Grundlage, die direkten Einfluss auf die Planung und Priorisierung der Explorationsarbeiten in der Feldsaison 2026 nehmen werden.“

Abbildung 1: Mitarbeiter von Palliser sammelt Gesteinsproben im Rahmen des Feldprogramms im Herbst 2025.

Abbildung 2: Karte der Konzessionsgebiete von Maxus Mining

Erklärung der qualifizierten Sachverständigen

Die wissenschaftlichen und fachlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Morgan Verge, P.Geo., einer technischen Beraterin des Unternehmens und einer „qualifizierten Sachverständigen“ im Sinne der Vorschrift NI 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft, verifiziert und genehmigt. Frau Verge hat die Informationen bezüglich der historischen Exploration auf den Konzessionsgebieten geprüft, was eine Überprüfung der historischen Probenahmen, Analysen und Verfahren, die diesen Informationen zugrunde liegen, sowie der darin enthaltenen Meinungen umfasste.

Das Management weist ausdrücklich darauf hin, dass die historischen Ergebnisse, die von Betreibern unabhängig von Maxus erhoben und gemeldet wurden, von seiner qualifizierten Sachverständigen weder verifiziert noch bestätigt wurden; die historischen Ergebnisse bilden jedoch die wissenschaftliche Grundlage für die laufenden Arbeiten auf den Konzessionsgebieten. Das Management weist darüber hinaus darauf hin, dass historische Ergebnisse, Entdeckungen und veröffentlichte Ressourcenschätzungen bei benachbarten oder nahegelegenen Mineralkonzessionsgebieten – unabhängig davon, ob es sich dabei um aktuelle oder historische Ressourcenschätzungen handelt – nicht zwangsläufig auf die Ergebnisse schließen lassen, die auf den Konzessionsgebieten erzielt werden könnten.

Über Maxus Mining Inc.

Maxus Mining Inc. (CSE: MAXM | FWB: R7V) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entdeckung, den Erwerb und gegebenenfalls die Erschließung wirtschaftlicher Mineralkonzessionsgebiete in erstklassigen Rechtsgebieten gerichtet ist. Das Unternehmen bemüht sich aktiv um den Ausbau seines diversifizierten Portfolios, das nun etwa 15.098 Hektar an höffigem Terrain in British Columbia (Kanada) umfasst.

Das Portfolio umfasst drei Antimonprojekte mit 8.920 Hektar Gesamtfläche, allen voran das Vorzeigeantimonprojekt Alturas, wo jüngst hochgradiges natürlich vorkommendes Antimon mit einem Gehalt von bis zu 69,98 % Sb¶ entdeckt wurde. Das Unternehmen verfügt zudem über das Antimonprojekt Hurley, das an das Goldprojekt Reliance von Endurance Gold Corp. angrenzt, wo bei Bohrungen im Jahr 2024 19,2 % Sb und 2,16 g/t Au auf 0,5 m‖ ermittelt wurden, und das Antimonprojekt Quarry, das in der Vergangenheit polymetallische Proben mit einem Gehalt von 0,89 g/t Au, 3,8 % Cu, 0,34 % Zn, 42,5 % Pb, 0,65 g/t Ag und 20 % Sb‡ lieferte.

Teil des Portfolios von Maxus sind zudem das 3.054 Hektar große Wolframprojekt Lotto, wo eine ausgewählte Stichprobe aus einem scheelitführenden Quarzgang im Jahr 1980 einen Gehalt von 10,97 % WO₃§ ergab, sowie das 3.123 Hektar umfassende Kupferprojekt Penny, das auf eine über 100-jährige Explorationsgeschichte zurückblicken kann. Im Rahmen der jüngsten Arbeitsprogramme bei Penny erfolgten Gesteinsprobenahmen und geologische Kartierungen†, wobei die Probenahmen im Jahr 2017 Kupferwerte von 1046 ppm Cu (TK17-149c), 1808 ppm Cu (TK17-28) und 2388 ppm Cu (TK17-12) lieferten†. Das Projekt befindet sich in strategisch günstiger Lage in der Nähe der historischen Mine Sullivan in Kimberley (British Columbia), einem Gebiet, in dem weiterhin bedeutende Explorationsaktivitäten stattfinden.

Maxus ist entschlossen, seine Projekte in British Columbia durch gezielte Explorationsprogramme auszubauen, die darauf ausgerichtet sind, den Wert mehrerer kritischer Mineralsysteme zu erschließen.

Quellennachweis

Equinox Resources – 8. November 2024, „Ultra High Grade Naturally Occurring Antimony at Alturas Project with Assays up to 69.98% Sb“– https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/ ...

‖ „Endurance Summarizes Antimony Results From The Reliance Gold Project, BC – Best Intervals Include 19.2% Antimony And 2.16 ppm Au Over 0.5 m In 2024 Drilling“ – 24. Februar 2025 - https://endurancegold.com/news-releases/endurance-summarizes-antimony- ...

‡ Open File 1992-11, Karte Nr. 10.

§ MILFILE No: 082FSW228 – Loto 3, Stichprobe aus dem Jahr 1980 –

https://minfile.gov.bc.ca/report.aspx?f=PDF&r=Inventory_Detail.rpt ...

† „NI 43-101 - Technical Report on the Penny Property British Columbia, NTS 82G/12 49° 55° North Latitude -115° 90° West Longitude“, Derrick Strickland, P.Geo., 14. August 2024.

Für das Board of Directors

Scott Walters

Chief Executive Officer, Direktor

+1 (778) 374-9699

info@maxusmining.com

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und „zukunftsgerichtete Informationen“ gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Die Verwendung von Wörtern wie „annehmen“, „glauben“, „schätzen“, „erwarten“, „anvisieren“, „planen“, „prognostizieren“, „können“, „würden“, „könnten“, „vorsehen“ und ähnlichen Wörtern oder Ausdrücken in dieser Pressemitteilung dient der Kennzeichnung von zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf die künftige Mineralproduktion, die Liquidität, die Wertsteigerung und das Kapitalmarktprofil von Maxus, das künftige Wachstumspotenzial von Maxus und seinem Geschäft sowie auf künftige Explorationspläne beziehen, beruhen auf den begründeten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements auf Grundlage seiner Erfahrungen und seiner Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf den Preis von Kupfer, Gold, Wolfram, Antimon und anderen Metallen, die Explorations- und Erschließungskosten, die geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten, die Fähigkeit von Maxus, sicher und effektiv zu arbeiten, und die Fähigkeit des Unternehmens, Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, können zukunftsgerichtete Informationen darstellen und beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über die Konzessionsgebiete und ihr Mineralisierungspotenzial, die Zielsetzungen, Ziele oder zukünftigen Pläne des Unternehmens für die Konzessionsgebiete, die Durchführung weiterer Explorationsarbeiten auf den Konzessionsgebieten in der Zukunft, den erwarteten Nutzen der Partnerschaft. Im Hinblick auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen zahlreiche Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug darauf, dass die geologische, metallurgische, technische, finanzielle und wirtschaftliche Beratung, die das Unternehmen erhalten hat, zuverlässig ist und auf Praktiken und Methoden basieren, die den Industriestandards entsprechen. Obwohl das Unternehmen diese Annahmen für vernünftig hält, sind diese Annahmen naturgemäß erheblichen Ungewissheiten und Unwägbarkeiten unterworfen. Darüber hinaus gibt es bekannte und unbekannte Risikofaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den bekannten Risikofaktoren gehören unter anderem: Schwankungen der Rohstoffpreise und Wechselkurse; Ungewissheiten in Bezug auf die Interpretation von Bohrergebnissen und auf die Geologie, die Kontinuität und den Gehalt von Kupfer-, Gold-, Wolfram-, Antimon- und anderen Metalllagerstätten; die Ungewissheit von Schätzungen der Kapital- und Betriebskosten, Gewinnungsraten, Produktionsschätzungen und geschätzten wirtschaftlichen Erträgen; die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit Regierungsbehörden bei der Exploration und Erschließung von Konzessionsgebieten und die Erteilung erforderlicher Genehmigungen; die Notwendigkeit, zusätzliche Finanzmittel für die Erschließung von Konzessionsgebieten zu beschaffen, und die Ungewissheit hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Bedingungen zukünftiger Finanzierungen; die Möglichkeit von Verzögerungen bei Explorations- oder Erschließungsprogrammen oder bei Bauprojekten und die Ungewissheit, ob die erwarteten Programmmeilensteine erreicht werden; die Ungewissheit hinsichtlich der rechtzeitigen Verfügbarkeit von Genehmigungen und anderen behördlichen Zulassungen; erhöhte Kosten und Betriebseinschränkungen aufgrund der Einhaltung von Umwelt- und anderen Anforderungen; erhöhte Kosten, die die Metallindustrie betreffen, und verstärkter Wettbewerb in der Metallindustrie um Konzessionsgebiete, qualifiziertes Personal und Management. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind in ihrer Gesamtheit durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Informationen zu überarbeiten oder zu aktualisieren oder das Ergebnis von Überarbeitungen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftigen Ergebnissen, Ereignissen oder Entwicklungen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Maxus Mining Incorporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,36 % und einem Kurs von 1,300EUR auf Tradegate (15. Januar 2026, 14:03 Uhr) gehandelt.