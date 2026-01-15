iotaMotion erhält FDA-Zulassung für erweiterte pädiatrische Anwendung des robotergestützten Cochlea-Implantat-Einführsystems iotaSOFT

ST. PAUL, Minnesota, 15. Januar 2026 /PRNewswire/ -- iotaMotion, Inc., Entwickler von iotaSOFT, dem ersten und einzigen von der FDA zugelassenen robotergestützten Implantationseinführsystem für Cochlea-Implantate, gab heute bekannt, dass die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) die 510(k)-Zulassung für die erweiterte pädiatrische Anwendung seines iotaSOFT -Einführsystems erteilt hat. Das System ist nun für die Anwendung bei Patienten ab vier Jahren zugelassen, wodurch der Zugang zu robotergestützten Cochlea-Implantaten für Kinder im schulpflichtigen Alter erweitert wird.

„Die FDA-Zulassung für die erweiterte Anwendung bei Kindern ist ein wichtiger Meilenstein für iotaMotion und für Familien, die sich mit der Entscheidung für ein Cochlea-Implantat befassen", sagte Mike Lobinsky, CEO von iotaMotion. „Durch die Standardisierung eines der heikelsten Schritte bei der Cochlea-Implantat-Operation trägt iotaSOFT dazu bei, Schwankungen zu reduzieren, was Eltern mehr Vertrauen geben könnte, wenn sie ein Cochlea-Implantat für ihre Kinder in Betracht ziehen."

Das iotaSOFT-Einführsystem ermöglicht eine präzise und kontrollierte Einführung des Elektrodenarrays während eines der heikelsten Schritte der Cochlea-Implantat-Operation. Durch die Standardisierung dieses kritischen Schrittes soll iotaSOFT dazu beitragen, empfindliche Cochlea-Strukturen zu erhalten, was oft ein zentraler Faktor bei der Entscheidungsfindung ist.

Als Teil dieses Meilensteins hat das Cincinnati Children's Hospital, ein national anerkanntes pädiatrisches medizinisches Zentrum und Mitglied der U.S. News & World Report Honor Roll für 2025–2026, das erste spezialisierte pädiatrische Zentrum, das das iotaSOFT -Einführsystem einsetzt. Das Cincinnati Children's schließt sich damit mehr als 35 führenden Cochlea-Implantat-Zentren in den Vereinigten Staaten an, darunter fast die Hälfte der US-amerikanischen Ausbildungsprogramme für Neurootologie, die diese innovative Technologie eingeführt haben.

„Bei Cincinnati Children's liegt unser Fokus darauf, die bestmögliche Versorgung zu bieten und gleichzeitig Innovationen, die unseren Patienten zugutekommen, sorgfältig zu integrieren", sagte Dr. Daniel Choo, leiter klinisches wachstum und professor für hals-nasen-ohren-heilkunde und kopf- und halschirurgie. „Die robotergestützte Cochlea-Implantation stellt einen bedeutenden Fortschritt in unserem Cochlea-Implantat-Programm dar."