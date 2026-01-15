Bernstein senkt Ziel für Scout24 auf 105 Euro - 'Outperform'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Scout24 Aktie

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,57 % und einem Kurs von 84,90 auf Tradegate (15. Januar 2026, 14:01 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Scout24 Aktie um +4,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,74 %.

Die Marktkapitalisierung von Scout24 bezifferte sich zuletzt auf 6,37 Mrd..

Scout24 zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5300 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 112,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 105,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +23,67 %/+54,30 % bedeutet.