ANALYSE-FLASH
Bernstein senkt Ziel für Scout24 auf 105 Euro - 'Outperform'
- Bernstein senkt Kursziel für Scout24 auf 105 Euro.
- Einstufung bleibt trotz Senkung auf "Outperform".
- Fokus auf KI-Risiken und Chancen in der Branche.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Scout24 von 125 auf 105 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Analysten Christophe Cherblanc und Annick Maas gaben am Mittwochnachmittag einen Ausblick auf das Jahr 2026 in der Medien- und Internetbranche. Dabei fokussierten sie sich stark auf Risiken durch KI, aber auch damit einhergehende Chancen in puncto Produktivität. Bei Scout24 lobten sie die herausragende Innovationskraft, für den Portalbetreiber sei die KI weniger kritisch./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 16:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 06:00 / UTC
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Scout24 Aktie
Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,57 % und einem Kurs von 84,90 auf Tradegate (15. Januar 2026, 14:01 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Scout24 Aktie um +4,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,74 %.
Die Marktkapitalisierung von Scout24 bezifferte sich zuletzt auf 6,37 Mrd..
Scout24 zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5300 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 112,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 105,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +23,67 %/+54,30 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 105 Euro